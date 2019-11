Afonso Figueiredo, capitão do Aves, deixou mensagem de esperança aos adeptos.

As comemorações dos 89 anos do Aves encerraram (no sábado à noite, no jantar de gala), com mensagem de esperança para os adeptos. O capitão Afonso Figueiredo falou pelo grupo e deixou a garantia de empenho. "O nosso sentimento é como o de qualquer adepto do Aves, de frustração. Trabalhamos para poder ganhar ao fim de semana, infelizmente, os resultados não têm saído, mas ninguém, aqui, vai atirar a toalha ao chão. Bastam duas vitórias para sairmos desta posição", disse, à margem do jantar festivo.

O lateral-esquerdo revelou que esta paragem no campeonato "foi boa", permitindo ao grupo "perceber bem a situação em que estamos e focar-nos mais no que temos de fazer para sair desta situação". Por outro lado, o período sem competir facilitou o conhecimento do novo treinador, Nuno Manta. "Cada treinador tem as suas ideias. Estamos a adaptar-nos às ideias do míster e começar já da melhor forma, no sábado, em Moreira de Cónegos", desejou o defesa, um dos atletas mais utilizados do plantel.

Também no jantar de aniversário, Armando Silva, presidente do clube, garantiu que serão contratados reforços em janeiro.