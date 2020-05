Mais um estádio aprovado pela DGS para o reinício do campeonato

Recinto do Aves está pronto para o regresso do campeonato

Aves anunciou que o estádio foi aprovado pela Direção-Geral de Saúde.

O Estádio do Clube do Desportivo das Aves foi aprovado pela Direção-Geral de Saúde para poder acolher os jogos dos avenses referentes às cinco jornadas que o emblema do concelho de Santo Tirso tem para disputar, na condição de visitado, na I Liga. O recinto tinha sido alvo de vistoria na passada quarta-feira e foi necessário melhorar a sinalética e as medidas que potenciem o distanciamento social, bem como a implementação de tapetes com desinfetante.

Feitas as correções, o estádio tornou a ser alvo de vistoria na manhã desta sexta-feira e foi finalmente aprovado. São já 13 os estádios da I Liga autorizados a receberem as restantes dez jornadas da prova.

O Estádio da Luz (Benfica), Estádio do Dragão (FC Porto), Estádio José Alvalade (Sporting), Estádio D. Afonso Henriques (Vitória de Guimarães), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, o Portimão Estádio e a Cidade do Futebol (FPF) foram aprovados pela DGS para receberem jogos de imediato.

Quanto aos estádios do Bonfim (Vitória de Setúbal), Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Cidade de Barcelos (Gil Vicente), do Clube Desportivo das Aves, do Bessa (Boavista) e do Rio Ave, a DGS indicou "um conjunto de correções" a executar, tendo em vista uma reavaliação dos requisitos de cada recinto pelas autoridades sanitárias. Destes, apenas os recintos do Rio Ave e Bonfim aguardam luz verde.

Eis o comunicado do Aves:

"Estádio do Clube Desportivo das Aves foi aprovado pelas autoridades sanitárias para receber jogos da Liga NOS. A Autoridade Regional de Saúde do Norte (ARS) emitiu um parecer favorável à utilização do Estádio do Clube Desportivo das Aves, depois da inspeção realizada na manhã desta sexta-feira.

A autorização favorável foi concedida depois das visitas efetuadas, da implementação das diretrizes exigidas e da documentação transmitida para aquele organismo, pelo que o CD Aves poderá disputar os jogos na condição de visitado, no seu estádio.

Deste modo, o Estádio do Clube Desportivo das Aves passa a integrar o lote dos seguintes estádios autorizados a receber jogos no regresso da Liga NOS:

Cidade do Futebol, Estádio do Bessa, Estádio Capital do Móvel, Estádio Cidade de Barcelos, Estádio D. Afonso Henriques, Estádio do Dragão, Estádio João Cardoso, Estádio José Alvalade, Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Portimão Estádio".