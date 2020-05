"Portugal está a ser um exemplo e o regresso do futebol é consequência disso"

Luiz Fernando, médio do Aves, diz que o regresso do futebol em Portugal é consequência da forma positiva como o país está a lidar com a pandemia.

A menos de duas semanas de voltar à competição, Luiz Fernando, médio do Aves, falou sobre o regresso aos treinos e comentou a forma como Portugal está a lidar com a pandemia.

"Todos os processos aqui foram feitos com cuidado e precaução. No início, quando voltámos aos treinos, toda a gente foi testada. Na primeira semana fazíamos só trabalhos divididos em grupos, cada um no seu horário e no seu setor do campo. Na seguinte, começaram os treinos com mais contacto, com o grupo maior. E agora, nesta semana que passou, já tivemos treino conjunto, atividades normais. Foi um processo gradual e que está a correr bem. Além disso, no final de todas as semanas fazemos novos testes. É como se a cada semana avançássemos uma etapa", explicou.

O jogador de 26 anos, ex-Atlético Mineiro, diz que Portugal está a ser um exemplo no combate à covid-19. "Temos algumas regras para seguir. Por enquanto, nada de balneários, chegamos já prontos para o treino. É do carro para o campo e do campo para o carro. Além de usar máscara quando chegamos. No geral, as coisas em Portugal estão a correr bem. Bares, praias e algumas lojas já foram reabertos, o país está a ser um exemplo no combate ao coronavírus. E o regresso do futebol é consequência disso tudo", completou em declarações reproduzidas pela assessoria do jogador.

O Aves tem encontro marcado com o Belenenses SAD no dia 5 de junho, sexta-feira.