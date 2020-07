Liga fala em "postura conciliadora" após reunião com SAD e Aves

Liga emitiu um comunicado dando conta de sinais animadores para que o Aves esteja em campo nas duas últimas jornadas da I Liga

A Liga Portugal, em comunicado publicado esta segunda-feira, referiu que as reuniões de hoje com a administração da SAD e a Direção do Aves decorreram com as ambas as partes a exibirem uma "postura conciliadora" e de "busca de soluções" a fim de ser garantida a comparência da equipa nas duas últimas jornadas da I Liga. "A Liga Portugal está otimista que, ultrapassadas estas questões, e após o envolvimento de várias entidades como a FPF, Sindicato dos Jogadores e ANTF, estarão reunidas todas as condições para que o CD Aves se apresente em campo nos jogos que faltam, de forma a que a equipa honre os seus compromissos", pode ler-se.

COMUNICADO

"Após as reuniões que ocorreram esta segunda-feira, na sede deste organismo, a Liga Portugal congratula-se com a postura conciliadora e busca de soluções demonstrada quer pela administração da SAD como pela Direção do CD Aves, no propósito de, em conjunto, garantir a comparência da equipa nas 2 últimas jornadas da Liga NOS.

Numa temporada difícil e longa, a SAD do CD Aves, e apesar das dificuldades conhecidas, tudo tem feito para poder ultrapassar este momento complicado e levar a competição até à última jornada.

O entendimento agora alcançado, foi possível também pela colaboração da SABSEG, que disponibilizou abertura para um acordo de pagamento dos seguros de acidentes de trabalho dos jogadores do CD Aves. A Liga Portugal não pode deixar, nesta hora, de enaltecer o empenho de todos os que contribuíram para a resolução deste tema.

Reiteramos ainda uma palavra de grande elogio ao treinador Nuno Manta Santos e aos jogadores do CD Aves que têm demonstrado um assinalável brio e dignidade profissional e continuam focados em terminar em campo esta temporada.

A Liga Portugal está otimista que, ultrapassadas estas questões, e após o envolvimento de várias entidades como a FPF, Sindicato dos Jogadores e ANTF, estarão reunidas todas as condições para que o CD Aves se apresente em campo nos jogos que faltam, de forma a que a equipa honre os seus compromissos."