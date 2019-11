Leandro: último jogo como interino no Aves e decisão com data marcada

Treinador orienta o jogo de sexta-feira, o último como interino, e depois a SAD tomará uma posição.

Leandro Pires vai orientar o Aves no jogo de sexta-feira com o Gil Vicente, naquele que será o último encontro do treinador enquanto interino. Isto porque o regulamento de competições da Liga só permite que um clube, que tenha rescindido com um treinador, não tenha um efetivo com as habilitações necessárias por um prazo de 15 dias após o primeiro jogo oficial onde se tenha verificado a falta da equipa técnica regulamentar.

Assim, a SAD está obrigada a tomar uma decisão depois do encontro com os gilistas. Se a sociedade quiser manter Leandro Pires, então terá de contratar um treinador com o nível IV, já que o antigo lateral-direito dos avenses só dispõe do nível II.

Entretanto, Ricardo Mangas, Cláudio Tavares e Bruno Lourenço, jogadores dos sub-23, foram ontem chamados ao treino da equipa principal. O extremo Rúben Macedo treinou sem limitações e o mesmo deverá acontecer nos próximos dias com Jaílson e Adam Dzwigala.