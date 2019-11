Leandro Pires: "Se continuo como treinador? Ainda não obtive essa informação"

Treinador interino do Aves lamentou a falta de eficácia da equipa e reconheceu que a situação é difícil

A derrota caseira do Aves, diante do Gil Vicente, não convenceu Leandro Pires. Na opinião do treinador interino, os avenses foram superiores, especialmente no primeiro tempo, tendo claudicado somente na finalização. "O resultado ao intervalo era desajustado face ao que se passou no primeiro tempo", desabafou, garantindo nada saber se continua no comando da equipa. "Ainda não obtive essa informação", referiu.

A situação do Aves é crítica e Leandro Pires não tentou maquilhá-la. "Tivemos o domínio de jogo, embora com circulação de bola algo lenta. Podíamos ter criado mais situações de finalização se tivéssemos sido mais fortes em termos coletivos. Depois o Gil Vicente fez o segundo golo numa transição. Não fomos eficazes e o Gil Vicente acabou por ser um justo vencedor por causa disso. Está a ser muito difícil. Qualquer revés que aconteça num jogo, a equipa sente e de que maneira. As coisas não estão fáceis", assumiu.