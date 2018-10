"Vivi uma situação inédita: antes do jogo, soube de três constituições diferentes do Boavista"

José Mota, treinador do Aves, comentou a derrota no Bessa por 1-0 e deixou algumas críticas.

Análise à partida: "Foi um jogo muito disputado e com muita entrega dos jogadores, mas com muito pouca qualidade. As duas equipas podiam fazer mais e melhor. Foi difícil ter posse de bola e criar lances de perigo, precisamente pela intensidade que o jogo teve. É extremamente difícil jogar no Bessa e o Boavista é uma equipa bastante aguerrida, que joga muito com as segundas bolas. Acabámos por perder devido a um autogolo. Não foi justo e o empate era o resultado justo, porque ambas as equipas anularam-se e não houve grande critério qualidade ou oportunidades de golo".

Acontecimento inédito: "Como treinador, vivi hoje uma situação inédita. Quando aqui cheguei, tive a constituição do onze inicial do Boavista. Passados cinco minutos, recebi outra constituição, com um outro interveniente no onze [do Boavista] e passados mais alguns minutos recebi outra constituição. Antes de começar o jogo, soube de três constituições diferentes do Boavista. Fiquei perplexo, porque pensei que isso não era permitido, mas parece que é. Ao intervalo, surgiu outra constituição."