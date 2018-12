"VAR veio para quê? Quando estamos a ser melhores do que os grandes..."

José Mota comentou a sua expulsão em conferência de Imprensa, na qual deixou muitas alfinetadas à arbitragem.

O treinador do Aves, José Mota, foi expulso na sequência do lance que deu o golo do empate ao Sporting, de grande penalidade, num encontro em que os avenses acabaram goleados por 4-1.

Sobre a expulsão, o técnico diz ter sido devido aos aplausos que fez aos seus jogadores, e aproveitou para deixar muitas críticas à arbitragem e alguns pedidos.

"Fui expulso porque estava a gostar tanto da minha equipa, que aplaudi e de que maneira a forma como eles estavam a jogar, continuei a fazê-lo e mesmo quando árbitro marcou o penálti, aplaudi os meus jogadores, fui até meio do campo aplaudir. O quarto árbitro não gostou dos aplausos e talvez o árbitro e o quarto árbitro podiam estar aqui a dizer porque fui expulso. Se não posso aplaudir a minha equipa...", começou por dizer.

"São sempre os mesmos a dar a cara. É penálti? É penálti, eu vi o lance. Mas o jogador do Sporting quando cabeceia já está em queda. Se há contacto? Há. Se é para marcar contactos, então é. Mas porque é que aos 15 minutos não marcaram penálti contra o Nildo? Depois dizem que sou contra vocês, mas não sou. Vi os lances na TV, nunca passou a imagem do Nildo aos 15 minutos. Pois o lance do Sporting estiveram meia hora, aos 15 minutos há um lance sobre o Nildo que podia dar penálti porque é penálti. Aos 45' há contra o Amilton. Fala-se de intensidade? Então no do Sporting há e no do Amilton não?", atirou sobre os vários lances duvidosos de alegadas grandes penalidades.

Já sobre o VAR, lamentou que ainda não tenha sido justo para o Aves e falou em "futebol da hipocrisia": "Vocês andam no futebol, eu também, na semana passada perdemos 3-2 porque o VAR decidiu, o VAR está lá para decidir e foi justo a forma como abordou. Mas aos dois minutos há um lance que decide ao contrário. Então para que é o VAR? Grande penalidade no jogo passado, não há VAR. Ainda não tive uma decisão do VAR a meu favor, quero eu dizer, que tivesse justiça. "Ene", "ene" de situações. O VAR é para todos ou só para alguns? Como hoje. Lance do Nildo, lance do Amilton, são para ser ajuizados pelo VAR, como foi o do Sporting. Continuamos a ter o nosso futebol da hipocrisia. Todos os dias falamos das mesmas coisas".

Em jeito de conclusão, José Mota fez um pedido e afirmou, convicto, que o Aves estava "a ser melhor do que o Sporting" e que ganhava o jogo caso os lances tivessem sido bem ajuizados. "Vocês sabem o que é ser treinador de um clube pequeno? Tenho pena de estar aqui a dizer, porque amanhã estão vocês a ajuizar na vossa poltrona 'Este gajo é mesmo...'. Fui expulso porquê? Porque bati palmas? Por aplaudir os meus jogadores? Foi num lance do Sporting, não gostou? Também não gostei que tivessem marcado penálti. Peço a Deus, vocês por favor ponham termo neste tipo de situações. São sempre os mesmos. O VAR veio para quê? Dar transparência? Estamos todos a lutar pelos mesmos objetivos".

"A minha equipa portou-se muito bem, mas quando são melhores que os grandes, neste caso do que o Sporting, há sempre qualquer coisa. Porque estávamos a ser melhores que o Sporting. Ganhávamos este jogo, tenho quase a certeza. Se o árbitro assinalasse o penálti sobre o Nildo, tinham de certeza um Aves a mostrar como se joga futebol. Depois é muito fácil expulsar o treinador".