Uma história a não perder: o amor da Arminda ao pequeno-almoço

Já levou um bolo feito por ela e os jogadores do Aves habituaram-se à presença da mais dedicada sócia do clube, que nunca falha a principal refeição do dia.

Em quase todos os clubes, em particular da I Liga, há um sócio ou sócia mais expressivos na manifestação do carinho pelo emblema do coração. O Aves não é exceção e tem em Arminda Almeida a representação integral dessa figura especial, que faz sorrir os jogadores nas circunstâncias mais inesperadas, como aconteceu ontem. Rodrigo foi o alvo eleito pela senhora, que fez questão de estar na fila da frente a solicitar os autógrafos do lateral-direito, do guarda-redes Beunardeau e do central Carlos Ponck.

Arminda Almeida não teve pejo e avançou com um pedido (a brincar) de casamento a Rodrigo, depois de este lhe ter assinado a sua fotografia equipado à Aves, que ela guardou zelosamente na carteira. Não quis o mesmo de Ponck, nem de Beunardeau, só queria resposta do defesa brasileiro. De sério nesta situação só mesmo o amor pelo Aves. Diariamente, ao pequeno-almoço, Arminda Almeida apresenta-se nos apartamentos onde vivem alguns dos jogadores dos avenses para se certificar que está tudo bem com eles. "Tenho muito amor por eles, todos os dias vou ver os meus amores. Não sou ninguém sem eles", disse. E como o amor é coisa que não se explica, sente-se e ponto final, Arminda dá-se assim aos jogadores do clube da terra, que ontem abriu as portas da loja para proporcionar o contacto dos adeptos com os três jogadores e para dar a conhecer a linha "casual" alusiva ao 88.º aniversário (no dia 12) e à vitória na Taça de Portugal da época passada.

Desta vez, a senhora Arminda não levou bolo, como fizera algumas vezes antes, mas é muito provável que no dia do aniversário esteja à porta da residência dos jogadores com um docinho. Quanto a Rodrigo, terá de explicar à namorada esta história, a rir, porque aos jornalistas considerou ser "um dia especial para o clube e para os adeptos". "São boas estas iniciativas, porque aproximam a equipa da vila, que é pequena e já estamos tão próximos. É bom sentir o carinho dos adeptos", disse o lateral-direito. A classificação na Liga é complicada, mas das bancadas ainda não surgiram sinais de descontentamento. "Sentimos, nos jogos, que os adeptos confiam no nosso trabalho e percebem que estamos a fazer o melhor pelo clube. Internamente também estamos confiantes que a situação vai melhorar e vamos dar a volta", garante.