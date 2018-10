Houve algo de romântico na forma como se encerrou a vitória do Aves na Taça da Liga, diante do Rio Ave. José Gomes tinha um banco de luxo; José Mota tinha um miúdo de 23 que se estreou com um golaço.

A curta história da estreia de Ricardo Rodrigues na equipa principal do Aves escreveu-se à medida dos que se encantam com os caprichos dos números: o ponta de lança, 23 anos, que veste a camisola 88 foi chamado por José para os derradeiros minutos do jogo com o Rio Ave; entrou a quatro do fim e, aos 88", assinou o 3-0, um golaço que selou a vitória na segunda ronda do Grupo A da Taça da Liga. Em dois minutos, Ricardo Rodrigues deu sentido ao longo caminho feito no clube, desde que subiu aos seniores.

O avançado que, anteontem, deu o golpe final no ego do Rio Ave e acabou com as aspirações da equipa de José Gomes na Taça da Liga fez quase toda a formação no Nun"Álvares (Paredes) e só no último ano de júnior se mudou para o emblema da Vila das Aves. Nas épocas seguintes, foi sucessivamente emprestado à AD Oliveirense, Brito fez uma temporada na equipa B do Aves (com 24 golos) e repartiu o ano anterior entre o Canelas 2010 e a caminhada do Mafra na subida à II Liga.

"Os sub-23 vão jogar na Liga, na Taça, na Taça da Liga. Conto com eles", garante José Mota

Com a adesão da SAD ao campeonato nacional de sub-23, Ricardo Rodrigues ficou em casa e tem mostrado serviço: é o segundo melhor marcador da prova, com cinco golos. José Mota chamou-o para o encontro que juntou na Taça da Liga o quarto e o último classificados do campeonato. O Rio Ave, que deixou de fora dez titulares do desafio anterior (1-1 com o líder Braga), foi surpreendido pela pujança com que o Aves se fez ao jogo e a uma vitória que vale a liderança provisória do Grupo A, onde também estão Benfica e Paços de Ferreira. A perder por 2-0, José Gomes chamou habituais titulares, como Diego Lopes ou Galeno; Mota, com o serviço adiantado por Derley e Braga, fez entrar o miúdo, a quem um grande passe de Vítor Gomes deixou à vontade para atirar sem hipótese de defesa para o 3-0 e dar o mote para um recado do treinador a propósito da equipa de sub-23: "Conto com eles."