Treinador do Aves viu as imagens do lance que decidiu a partida e, na conferência de imprensa, não poupou críticas ao videoárbitro.

VAR: "Se o VAR tivesse visto, porque era essa a obrigação, teria anulado o golo do FC Porto e o resultado seria completamente diferente. Neste momento, estaríamos a falar de um 0-0. Isto é tudo sempre muito interessante: na semana passada, jogámos aqui com o Benfica e o golo, muito duvidoso de fora de jogo; hoje, um golo muito duvidoso de fora de jogo; em desafios passados, também. Sei que vão dizer que José Mota fala assim... eu falo de uma forma direta, porque eu é que sou lesado. Hoje, havia fora de jogo, o golo tinha de ser anulado. Existe VAR exatamente para anular. Já me fizeram isso várias vezes, neste campeonato, portanto, eu quero ter o mesmo tratamento que todos os outros. O golo do FC Porto foi precedido de fora de jogo; o golo do Benfica, na semana passada, que nos dava acesso à Taça da Liga, foi precedido de fora de jogo. Tirem as vossas conclusões. Eu avalio da forma que me parece mais correta: está fora de jogo, o resultado seria 0-0".

Saída de Rui Vitória do Benfica: "Como é óbvio, lamento a saída de um colega de trabalho, mas, isso são decisões do Benfica. Não vou comentar muito mais, além de lamentar que a entidade patronal tenha tido esse procedimento em relação a um colega de trabalho. Lamento, mas é o futebol, temos de saber viver com estas situações".

