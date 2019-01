"Se o jogo valesse oito ou nove pontos era excelente"

Augusto Inácio, treinador do Aves, diz que a salvação andará entre os 34 e os 36 pontos. Análise foi feita na antevisão do jogo com o V. Setúbal

Jogo é decisivo: "Não é decisivo, mas é importantíssimo. Decisivo não pode ser pois teremos sempre a possibilidade de fazer mais pontos. E, se assim fosse, não jogaríamos mais nenhum jogo. Só jogaríamos este. É mais importante para nós do que para o V. Setúbal, mas também é importante para o Vitória. Estive praticamente a recuperar os jogadores nestes poucos dias de trabalho pois tivemos jogos a meio da semana mas esperamos colocar algumas rotinas em prática. Todos precisam de pontos, mas nós mais do que ninguém precisamos."

Importância de vencer um adversário direto: "É importante. O Vitória também precisa de pontos e isto é um jogo mental que temos que passar aos nossos jogadores. A pressa faz, por vezes, com que as coisas não corram bem. Vamos tentar fazer um jogo seguro pois há 90 minutos para ganhá-lo e uma distração nossa pode ser a morte do artista. Tem que haver paciência, equilíbrios ofensivos e defensivos, o Aves sofre muitos golos e é muito mais complicado corrermos atrás do prejuízo do que termos a vantagem do nosso lado."

Matriz que o treinador quer implementar: "Se pudermos pressionar na frente pressionamos, se não pudermos temos que estar organizados. Por isso é que digo que é um jogo de paciência. Temos que construir as coisas com jogadas combinadas. Estou a prever que o V. Setúbal jogue com muita gente atrás da linha da bola e ter paciência para aproveitar o espaço para penetrar na defesa do adversário para marcar golos. E não é só dentro da área, mas também fora da área. As bolas paradas também contam muito e não é fácil marcar golos na pequena área. Se formos lentos, não iremos marcar golos, se formos rápidos poderemos surpreender o adversário."

Primeiros treinos: "Notei que houve alguma dificuldade nas jogadas combinadas, de sermos mais práticos em relação ao que eu pretendo."

Análise do adversário: "Defende muito bem, é uma equipa pragmática e cria muito perigo nas bolas paradas."

Contas da permanência: "Trinta pontos não vão ser suficientes. Com 36 pontos ficaremos descansados. Com 34 talvez possamos continuar na I Liga. Se amanhã o jogo valesse oito ou nove pontos era excelente... Por isso é que digo que a segunda volta do Aves tem que ser boa, para não dizer excelente."