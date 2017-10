SAD do Aves quer contratar Lito Vidigal já esta segunda-feira

Ricardo Soares esteve ontem reunido com o diretor desportivo José Luís Gonçalves. Chicotada é dado consumado, mas falta o treinador acertar os termos da rescisão.

Domingo pareceu o típico dia de folga na Vila das Aves, mas a altura é de mudanças. Se é certo que a saída de Ricardo Soares não foi oficializada, a decisão da SAD está tomada e a questão deverá resolver-se nas próximas horas. O treinador esteve reunido com José Luís Gonçalves, diretor desportivo, que comunicou a decisão da sociedade ao técnico e começou a discutir-se os termos da rescisão do contrato de duas épocas assinado a 27 de maio. No entanto, as negociações não ficaram concluídas e as conversas devem continuar hoje, possivelmente com a presença de Luiz Andrade, presidente da SAD, que esteve, na última semana, no Brasil e volta hoje às Aves.

Aliás, o líder do emblema do concelho de Santo Tirso já está a trabalhar no dossiê do novo treinador que, ao que tudo indica, será Lito Vidigal. Luiz Andrade senta-se hoje à mesa com o ex-técnico do Maccabi Tel Aviv (Israel), que volta a Portugal depois de ter saído, a meio da época anterior, do Arouca para os israelitas. A SAD pretende concluir as negociações o mais rapidamente possível para aproveitar a pausa no campeonato, de maneira a dar tempo ao novo treinador de conhecer a equipa até porque, no regresso da I Liga, os avenses recebem o Benfica a 22 de outubro. Antes disso, no dia 15, o Aves desloca-se a Vila Real para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Ricardo Soares tinha dado, depois do empate (2-2) em Portimão, dois dias de folga ao plantel que volta, portanto, amanhã aos treinos, certamente já sem a presença do técnico, restando perceber se Vidigal poderá fazer a estreia ou se caberá a um dos adjuntos, da atual equipa técnica, comandar o apronto.