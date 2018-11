Rodrigo e a último lugar: "Acreditamos que as coisas vão melhorar"

Lateral direito do Aves falou à margem de uma sessão de autógrafos

O lateral direito Rodrigo manifestou confiança na recuperação do Aves, atualmente no último lugar da I Liga, a começar já pelo jogo com o Chaves, na segunda-feira.

"A nossa classificação na Liga não é muito boa, mas sentimos em todos os jogos que os nossos adeptos estão próximos de nós, confiam no trabalho e que estamos a fazer o melhor pelo clube. É verdade que os resultados não refletem isso, mas eles têm confiança e nós também, internamente, acreditamos que as coisas vão melhorar e vamos dar a volta aos resultados", disse Rodrigo aos jornalistas.

O brasileiro, que falava no estádio à margem do arranque das comemorações dos 88 anos do Desportivo das Aves, disse estar consciente do problema de estar no último lugar no campeonato, mas reiterou a confiança na equipa, prometendo "uma luta muito grande" em Chaves pelos três pontos.

"O jogo com o Chaves vai ser difícil. Vamos defrontar uma ótima equipa. Têm demonstrado isso desde que estão na I Liga. Vai ser um jogo complicado porque é uma equipa forte, mas vamos tentar vencer e sair de lá com os três pontos, sabendo que vai ser uma luta muito grande", sublinhou.

O jogo em Chaves, a fechar a oitava jornada, realiza-se às 21:15, mas Rodrigo, com o conhecimento de já ter representado os flavienses, acredita que a hora e o frio não vão ser entraves aos objetivos do Aves.

"A hora tardia do jogo pode valorizá-los, porque já estão mais acostumados ao frio, mas aqui também não está muito atrás [risos]. Acredito que o frio não vai ser determinante para o resultado, mas sim o trabalho de cada um, e que vença o melhor", afirmou.

Rodrigo Soares participou esta quinta-feira, juntamente com Beunardeuau e Carlos Ponck, numa sessão de autógrafos incluída no arranque das celebrações do 88.º aniversário do clube, que contou também com o lançamento de novos produtos, junto à loja, no estádio.

"É um dia especial para o clube, para os adeptos e para nós, que fazemos parte desse mundo. É muito positivo este tipo de iniciativas com os adeptos, aproxima ainda mais dos jogadores. A vila também é pequena e estamos habituados. É bom sentir o carinho dos adeptos", concluiu Rodrigo.