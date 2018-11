"Queremos, quem sabe, ganhar uma Taça de vez em quando"

Armando Silva está orgulhoso do que tem feito o Aves. O clube celebra hoje o 88.º aniversário. Presidente Armando Silva recordou o ano memorável que passou

O Aves faz hoje 88 anos e a data bem pode ser celebrada com outra alegria já que as duas vitórias consecutivas do futebol sénior lançaram a equipa para lugares mais tranquilos na I Liga. Armando Silva, presidente do clube, reconheceu isso mesmo. "Com os resultados tudo se esquece. Estas vitórias dão um colorido muito grande ao aniversário", adiantou. O ano que passou foi memorável para os avenses, já que trouxe uma Taça de Portugal, uma inédita permanência no primeiro escalão e um estádio remodelado. "Foi um ano completamente histórico", assumiu, ambicionando mais conquistas no futuro. "A permanência é uma meta fundamental e quem sabe ganharmos, de vez em quando, uma Taça para um crescimento sustentável", pediu. No entanto, ao triunfo na prova-rainha seguiu-se uma inesperada instabilidade na SAD que resultou na saída do então presidente Luiz Andrade em colisão com o investidor Wei Zhao, que entretanto sucedeu a Andrade.

Armando Silva garante que a relação com a sociedade é "muito boa". "Houve de facto algum rombo económico, mas Wei Zhao está a recompor tudo e no espaço de um ano as coisas estarão mais estáveis. O relacionamento já era bom e continua a sê-lo. Somos um só: o Clube Desportivo das Aves", realçou. Em contraste com a SAD, as contas do clube atravessam uma boa fase. "Tivemos um lucro de 40 a 50 mil euros no último exercício. O clube está vivo, só gostava de ter espaço para mais atletas. No futebol de formação temos, atualmente, 15 equipas para um espaço sintético", apontou. A academia do Aves, financiada pela SAD e que está em construção, poderá resolver o problema em 2019.