"Ó chinês vai-te embora, ó chinês vai para o teu país": Aves garante que foi isto que ouviu o presidente da SAD

Presidente do Aves apontou o dedo aos dirigentes do Paços de Ferreira depois do anúncio do corte de relações entre os dois clubes.

O Aves anunciou este sábado o corte de relações com o Paços de Ferreira, horas depois do empate sem golos para a Taça da Liga. Em comunicado, o clube avense apontou os motivos da decisão, fazendo referência ao ataque xenófobo de que o presidente da SAD do clube das Aves foi alvo.

A O JOGO, Armando Silva, presidente do Aves, explicou o sucedido e aponta o dedo aos dirigentes do clube pacense. "Os dirigentes do Paços de Ferreira e os seus dois presidentes são os principais culpados de tudo o que se passou. Quem são os responsáveis pelo roubo da bandeira? São os dirigentes do clube visitado. Os principais responsáveis são os dirigentes", começou por dizer.

As palavras insultuosas dirigidas ao presidente da SAD por parte de um grupo de adeptos do Paços de Ferreira foram também tornadas públicas por Armando Silva. "'Ó chinês vai-te embora, ó chinês vai para o teu país", entre outras coisas, e a GNR assistiu impávida e serena", revelou o presidente do clube avense.