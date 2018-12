Nildo e Mama Baldé misturaram futebol, biscoitos, sonhos e até... a Bimby

O Aves perguntou, em novembro, quais os sonhos natalícios que os adeptos gostariam de ver realizados. Mama Baldé e Nildo cozinharam biscoitos para satisfazerem o pedido mais ternurento

O Aves quis saber, um mês antes do Natal, que sonhos é que os adeptos gostariam de ver realizados. Entre pedidos de camisolas e outras solicitações que ainda vão ser satisfeitas, saltou à vista o desejo de um adepto que dizia que o maior sonho já tinha sido concretizado quando, a 20 de maio, os avenses ganharam a Taça de Portugal. Mas este adepto queria mais. Queria que os filhos, Rúben, de quatro anos, e Diogo, de onze, tão ferrenhos como o pai, pudessem conhecer o plantel ou, pelo menos, alguns jogadores. E o departamento de comunicação e marketing do Aves colocou mãos à obra, elaborando uma trama, com a ajuda do avô e da mãe, em que foi preciso mentir às crianças, dizendo-lhes que iam a casa de um amigo do avô. Mas foi por uma boa causa. Nem o Rúben nem o Diogo suspeitaram de nada e só quando Diogo, mais velho e, naturalmente, mais perspicaz, viu uma câmara à porta de casa é que achou que algo estaria errado. Quando o carro que os levava para a casa "do amigo do avô" parou à porta da residencial do Aves, o Diogo exclamou: "Vamos conhecer o plantel". Do outro lado não estava todo o grupo, mas sim Mama Baldé e Nildo que, por sinal, são dois dos jogadores preferidos de Diogo. Com gestos simples se arrancam sorrisos às crianças e, apesar da vergonha inicial do pequeno Rúben, as manifestações de alegria multiplicaram-se.

Só que a viagem até à residencial não foi só para dizer um "olá" aos ídolos da terra. Baldé, Nildo, Rúben e Diogo apoderaram-se da cozinha para fazerem uma receita saudável de biscoitos de Natal. Atenta a tudo estava Angélica Ferreira, a mãe, de telemóvel em punho a filmar uma experiência que os filhos "provavelmente não voltarão a repetir". "É uma prenda bem mais saudável", disse a O JOGO. Do outro lado, a confeção das bolachas não corria muito bem a Nildo. "Quem é que cozinha em tua casa, Nildo?", pergunta Baldé. "É a Bimby", respondeu o brasileiro, rindo. Baldé tem bem mais jeito para formatar os biscoitos, dispondo-os rapidamente num tabuleiro. "No meu já não cabe mais nada", atirou. "Dá cá e diz que são meus", responde-lhe Nildo. "O meu negócio é com os pés...". A conversa desembocou na final da Taça e Diogo recordou o dia. "Fomos de carro e ficámos muito tempo lá depois de acabar para vermos a Taça ser levantada. Havia era poucos gelados", reclamou. O JOGO perguntou a Nildo se será possível lá voltar nesta temporada. "Vamos ver... por agora está a correr bem", replicou o canhoto. Finalmente os biscoitos estão prontos para irem ao forno. "Se o cheiro for igual ao sabor, então é porque estão bons", disse Nildo com ar de entendido. Uma pincelada de cobertura de chocolate e estão terminados. O JOGO provou e concluiu que a dupla passou no teste. No fim, a pequenada recebeu um cachecol e uma camisola do clube. Diogo tinha pedido os "filmes do Harry Potter" para o Natal. Talvez até os tenha recebido, mas esta experiência superou o desejo do pequeno avense. "Gostei mais de estar aqui com os jogadores do que se receber os filmes do Harry Potter", assegura.

Quando Rúben deixou a cozinha e chegou à beira do avô, a vergonha desapareceu e no lugar dela havia um rosto tão sincero e feliz quanto os melhores sentimentos que o Natal pode suscitar. "Olha avô, tantas coisas que eu tenho!". E foi assim que o futebol conseguiu que o Rúben e o Diogo tivessem no Natal uma tarde inesquecível.