Com Lito Vidigal castigado após a expulsão no Rio Ave-Aves, foi o professor Neca que esteve a liderar a equipa do Desportivo

Sobre o jogo: "A primeira parte foi muito boa, ninguém fez em 45 minutos em Alvalade o que o Aves fez ao Sporting. O Aves entrou bem, teve uma oportunidade do Amilton, que só um guarda-redes do nível do Rui Patrício foi capaz de evitar o golo, o que nos daria maior tranquilidade e desequilibraria a excelente equipa do Sporting. Depois desse lance continuámos bem posicionados taticamente e o Agra também teve uma boa oportunidade. A melhor das oportunidades apareceu depois com o Amilton a atirar à barra. Posto isto, parece-me que no cômputo geral fomos melhores na primeira parte em termos de oportunidades. Em termos de jogo, a qualidade do Sporting é inquestionável e não se discute."

O penálti: "Na segunda parte teríamos ido com outro estímulo, mas o Sporting marcou antes do intervalo num momento em o Amilton estava a ser assistido fora. Foi esse detalhe que nos fez ir a perder para o intervalo. Na segunda parte surge o penálti que... enfim. Em casa dos grandes marca-se, ao contrário não se marcam. Mas isso, sabemos, faz parte dos nossos hábitos. O 2-0 deu tranquilidade ao Sporting, que depois geriu o jogo."

Sem Lito Vidigal: "O treinador é o treinador e o lugar dele é no banco de suplentes, é onde ele [Lito Vidigal] devia estar. Também nestes momentos os pequenos são penalizados. Não estando ele no banco entrámos em desvantagem, essa é verdade. E recordo que neste tipo de lances os treinadores costumam ser penalizados apenas com multa."