Luis Fariña enfrenta novo empréstimo

Luis Fariña, que custou cerca de três milhões euros ao Benfica, nunca jogou pelos encarnados e no Aves foi suplente utilizado apenas duas vezes.

Com a reabertura do mercado à porta, as perspetivas de haver saídas ocupam a atenção dos responsáveis do Aves. No caso é Luis Fariña quem está no centro das movimentações entre os gabinetes do Benfica, que garantiu uma percentagem numa futura transferência, e o dos avenses. O processo negocial está a decorrer de forma concertada com os dois clubes, que analisam as abordagens que têm chegado de campeonatos além fronteiras. Uma forte hipótese é que Luis Fariña, de 26 anos, seja cedido, mantendo, assim, o vínculo ao Aves, que expira em 2020.

O médio-ofensivo argentino ainda não foi utilizado como primeira opção pelos avenses. E foi com Ricardo Soares no comando técnico que somou nove minutos no jogo com o Rio Ave, à sétima jornada, cujo desfecho foi um empate sem golos. Depois, Lito Vidigal foi buscá-lo ao banco de suplentes na receção ao Tondela (derrota por 1-0), para mais 15 minutos.

O percurso de Luis Fariña em Portugal não tem sido fácil. Contratado em 2013, por uma verba de cerca de três milhões de euros, nunca atuou pelo Benfica, que o emprestou ao Baniyas (Arábia Saudita), Corunha e Rayo Vallecano (Espanha), Universidad do Chile, Asteras Tripolis (Grécia). No regresso do campeonato grego, com 24 jogos e um golo marcado, Luis Fariña acertou a rescisão do contrato com o Benfica e logo a seguir acertou novo vínculo, desta feita, com o promovido Aves.

Luis Fariña está, agora, perante mais um cenário como jogador emprestado.