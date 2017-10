"Lito Vidigal vai explorar a fase menos boa do Benfica"

Artur foi treinado por Lito Vidigal e assegura que o treinador pode surpreender na estreia no campeonato, contra as águias.

Se a paragem no campeonato dá margem a Lito Vidigal para implementar as ideias que traz para Vila das Aves, a estreia no campeonato do novo treinador será de fogo. Depois de jogar a 15 de outubro com o Vila Real, para a Taça de Portugal, o Aves recebe a 22 de outubro o Benfica, tetracampeão nacional. Artur, médio que agora alinha no Beira-Mar, trabalhou duas épocas com Lito no Arouca e, numa delas, os arouquenses derrotaram os encarnados, por 1-0. "O Lito não é treinador que jogue para tirar apenas um ponto aos grandes. Ele vai tentar aproveitar a fase menos boa do Benfica e jogar com isso", perspetiva o jogador de 33 anos.

De resto, Artur revela aquelas que poderão ser as características mais fortes do Aves de Vidigal. "As equipas dele são defensivamente muito fortes e aproveitam as fragilidades dos adversários. No Arouca, éramos muito aguerridos cá atrás e, quando íamos lá à frente, matávamos o borrego. Além disso, o Lito vai ser muito exigente com os jogadores e gosta de estudar o adversário ao pormenor", recorda.

Com Lito Vidigal seguiram Neca, Otávio e Vitinha, adjuntos com longo passado ao clube. Artur também trabalhou com o primeiro deles e elogia o treinador adjunto. "O prof. Neca percebe muito de futebol, conhece os cantos à casa e vai facilitar o trabalho do míster Lito", termina.