José Mota: "Santa Clara tem dinâmica de vitória"

Treinador elogiou os açorianos, adversário de sábado, mas frisou a boa fase do Aves dando mérito aos jogadores.

Três vitórias nos últimos quatro jogos: "As equipas têm ciclos positivos e negativos. Nós tivemos um ciclo negativo, mas a forma como estávamos a trabalhar fazia antever que a qualquer momento as coisas iam mudar e foi o que aconteceu. Havia vontade de mudar as coisas e também começámos a ser eficazes na finalização. Só se consegue ultrapassar as fases menos boas havendo empenho e determinação nos jogadores e eu via isso nos jogadores. Esta recuperação é muito baseada no que o grupo de trabalho tem feito. É claro que também houve jogadores novos que tiveram que se adaptar e isso fez com que as coisas melhorassem".

Santa Clara: "O Santa Clara tem feito um bom campeonato. Mas, uma equipa que vem da II Liga e que não tem grandes alterações no plantel, vem sempre com uma dinâmica de vitória e isso é o melhor que pode acontecer a estas equipas pois vem da época passada com confiança e dinâmica de vitória. É uma equipa que gosta de ter bola, mas também procura muitas vezes a profundidade para desequilibrar, ou seja, procuram muitas vezes as transições e não precisam de muitas oportunidades para fazerem golo".

Aves mais forte em casa: "Todos os dias digo aos jogadores que em casa temos que ser muito fortes independentemente do adversário"