Treinador do Aves muito crítico para com a equipa de arbitragem.

Expulso no encontro frente ao Sporting, José Mota deixou duras críticas à equipa de arbitragem do encontro com o Sporting, ganho pelos leões por 4-1. O treinador do Aves considera que ficaram duas grandes penalidades por marcar a favor da equipa.

"Porque é que aos 15 minutos ele não marca o penálti sobre o Nildo? Não sou contra as televisões... Vi as repetições ao intervalo e no fim e não passou o lance do Nildo. No penálti do Sporting, os entendidos falaram meia hora sobre isso. Para nós não houve VAR, não houve nada. " opinou.

José Mota considera que há outro penálti por marcar, este sobre Amilton. "Aos 45' houve um lance com o Amilton. Os entendidos vão falar de intensidade. Então no penálti do Sporting há intensidade e nesse não?", questionou.

Refira-se que o treinador avense foi expulso na sequência dos protestos pela grande penalidade assinalada a favor do Sporting e que deu o 1-1 no marcador. "Fui expulso porque estava a gostar tanto da minha equipa que aplaudi - e de que maneira - a forma como estava a jogar. E continuei a aplaudir, fui até meio do campo... Mas o quarto árbitro não gostou dos aplausos e tomou uma opção... O quarto árbitro e o árbitro deviam estar aqui a dizer porque é que fui expulso. O diferente é que são sempre os mesmos a dar a cara. É penálti? O jogador do Sporting quando cabeceia está em queda", atirou.