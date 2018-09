José Mota: "Não vamos à Luz só para defender"

Treinador do Aves garantiu que a equipa também quer ser atrevida no jogo de domingo com o Benfica e revelou, ainda, que o extremo Nildo se lesionou e é carta fora do baralho.

Domador de feras: "Não, não penso que essa questão seja determinante para este jogo. É claro que sabemos que será um jogo difícil, contra um adversário que em casa é fortíssimo, que está num bom momento de forma e que tem excelentes executantes. A nós compete-nos respeitar o adversário, mas percebermos que temos que ir à Luz com ambição. É claro que o adversário vai obrigar-nos a recuar o nosso bloco, mas nós não queremos só isso. Queremos ser organizados, explorar as nossas chances, ser eficazes e ter ambição para poder discutir o jogo".

Autocarro na Luz: "A minha intenção de chegar à Luz e discutir o jogo pode ser muito boa, mas se nos obrigarem temos que defender, mas não é nossa intenção ir à Luz só para defender".

Aves não tem conseguido segurar vantagens no marcador: "Sim, isso aconteceu-nos com o FC Porto, na Supertaça, com o Braga e aqui em nossa casa com o Tondela. Em alguns jogos tivemos dificuldades nas bolas paradas, pormenores importantíssimos no futebol atual e temos que estar bem atentos para que essas situações não aconteçam. Não temos sido consistentes durante os 90 minutos. Temos momentos bons, mas também temos momentos maus. Queremos, na Luz, ser mais consistentes durante os 90 minutos".

Derrota do Benfica com o Bayern: "Há derrotas que não marcam. Há outras que até podem marcar uma época. Neste caso não foi isso que aconteceu. O Benfica perdeu com uma grande equipa e a diferença esteve na qualidade. Reparei que, no final do jogo, os adeptos do Benfica aplaudiram a equipa. É sinal que toda a gente tentou outro resultado. Por isso, estas derrotas não causam mossa".

Paragem foi benéfica para o Aves? "Sim, deu para assimilar alguns pormenores importantes do jogo. Atualmente temos um ponto, mas sabemos que temos condições para fazer mais".

Baixas: "Amanhã [sábado] ainda há mais um treino. De qualquer forma, o Nildo lesionou-se hoje [sexta-feira] e não está em condições. O Fariña também não e o Amilton treinou com limitações".