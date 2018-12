"V. Guimarães está entre as cinco/seis melhores equipas do campeonato"

Treinador do Aves, José Mota, antecipou o duelo com o Vitória de Guimarães, agendado para este sábado

O treinador do Aves reconheceu esta sexta-feira que enfrentará muitas dificuldades na receção ao melhor Vitória de Guimarães da época, antecipando um bom jogo na 13.ª jornada da I Liga.

José Mota disse na conferência de antevisão que "pode ser um jogo muitas vezes equilibrado", e existir "emoção" entre "duas equipas que têm condições para fazer um bom jogo".

"A rivalidade, quando é positiva, é sempre boa e favorece um bom ambiente. O jogo de amanhã [sábado] poderá ser uma festa para o futebol", afirmou José Mota, que assegurou ter uma "equipa preparada para contrariar um adversário forte".

O técnico do Aves abordou o desempenho do Vitória de Guimarães, a quem deixou muitos elogios, reconhecendo tratar-se de "uma equipa em fase ascendente desde o início da época".

"É uma equipa que desde o início se identifica com os critérios e ideias do treinador, com jogadores de grande qualidade e que está, talvez, no melhor momento da época. O Guimarães está dentro dos objetivos de lutar pelos lugares de acesso à Liga Europa e está seguramente entre as cinco/seis melhores equipas do campeonato", sustentou.

Mota não esqueceu também a massa associativa do Vitória, "sempre muito presente e forte no apoio" aos seus jogadores, convicto de que "irá encher o estádio" do Aves, mas nem por isso se mostrou resignado.

O técnico avense assegurou que "o Aves também é uma equipa com experiência" e seguramente, com a força dos seus adeptos e a qualidade dos seus jogadores, "irá lutar pelos três pontos".

Rúben Oliveira, cedido pelo Guimarães, vai ficar de fora, enquanto Derley continua limitado, não sendo certa a sua utilização no primeiro de seis jogos caseiros do Aves entre 15 de dezembro e 19 de janeiro: depois do Vitória, segue-se o Chaves, para a Taça de Portugal, o Benfica, para a Taça da Liga e, já em janeiro, realizam-se os jogos com o FC Porto, Feirense e Vitória de Setúbal.

Estes números, que mereceram novamente a reprovação de José Mota, preocupado com o desgaste nos atletas e os efeitos que o estado do tempo possa causar no relvado, ainda partilhado pela equipa de sub-23, podem subir, consoante o comportamento da equipa nos decisivos jogos das taças.

O Desportivo das Aves, 15.º classificado, com 10 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com 21, a partir das 18h00 de sábado.