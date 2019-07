Inácio quer reforçar mais três posições para completar plantel

Aves abriu as portas do treino desta manhã e o treinador falou à comunicação social para dizer que quer fazer melhor que em 2018/19

Muitas mexidas no plantel

"Perdemos oito titulares, mas não foram só oito. Perdemos, pelas minhas contas, 21 jogadores que começaram a temporada no ano passado. Quero, porém, agradecer aos que ajudaram a conseguirmos a permanência, mas cada um foi à procura de contratos melhores e vamos construir um plantel totalmente novo que vai requerer uma adaptação rápida de todos para não passarmos pelos problemas na época anterior."

Objetivos

"O problema da adaptação às vezes faz a diferença, mas estou convicto que vamos fazer uma boa época. Melhor do que a do ano passado. Não estou a olhar muito para os outros clubes, pois temos muito que fazer. Os plantéis estão muito abertos, nos começámos a trabalhar com poucos jogadores, aos poucos vão chegando alguns e olhando para a realidade do momento diria que faltam só três posições para completarmos o plantel. É um trabalho feito com rigor, tivemos critério na escolha com a ajuda do José Ribeiro [chefe do scouting]. Quando se começa assim a trabalhar desta forma, as coisas tendem a correr bem."

Juventude no plantel

"A nossa média de idades é de 24,1 anos. Temos praticamente só jogadores do Aves [só Rúben Oliveira é que é emprestado] o que vai ao encontro do que falámos no ano passado que era fazer um plantel de jogadores do Aves. Isto não é bom para mim, mas sim para o clube que poderá fazer os seus negócios."