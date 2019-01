Inácio: "Isto é para homens de barba rija, para não dizer outra coisa que não fica bem"

Fiel à comunicação feita ao treinador José Mota, duas horas antes do jogo com o Braga, da Taça de Portugal, a SAD do Aves procedeu à mudança no comando técnico e Augusto Inácio começou, esta quinta-feira, a trabalhar com o plantel que segue no fundo da tabela da I Liga.

Augusto Inácio, 63 anos, foi, esta quinta-feira, apresentado como sucessor de José Mota no comando técnico do Aves. Presença inédita numa conferência de imprensa, o chinês Wey Zhao, presidente da SAD do Aves - ou Nick, como prefere ser chamado -, explicou que "queria um treinador experiente": "Espero que, com a vinda do novo treinador, o Aves consiga os seus objectivos".

O novo treinador do último classificado da I Liga, com os mesmos 12 pontos do Chaves, teve ao lado também o presidente do clube, Armando Silva, e declarou-se, naturalmente, confiante perante a tarefa que herda. "Sei que é uma situação complicada, a que o Aves vive, todos sabemos disso, mas, acredito que esta equipa tem condições para ficar na I Liga. Vi que há qualidade suficiente para fazer uma boa segunda volta", afirmou, preparado para enfrentar a segunda volta a partir do fundo da tabela e com um apelo à coragem dos jogadores: "Isto é como um elevador, uns sobem e outros descem; e nós vamos subir. Sabemos que cada jogo é uma final e vamos fazer das tripas coração. Isto é para homens de barba rija, para não dizer outra coisa que não fica bem na Comunicação Social".

José Mota, que conduziu o Aves à conquista da Taça de Portugal, na época passada, soube que ia ser despedido duas horas antes do jogo com o Braga, dos quartos-de-final daquela competição, anteontem.