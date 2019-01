Inácio fala de Amilton: "Só houve uma maçã podre. Ainda bem que já foi embora"

Augusto Inácio, treinador do Aves, falou no final da vitória em casa do Tondela

Augusto Inácio referiu-se a Amilton como uma "maçã podre" que "não faz falta". Tal como O JOGO adiantou, Amilton está de saída do Aves e a transferência foi confirmada por Augusto Inácio no final do Tondela-Aves. Apesar de os detalhes da saída só serem revelados esta terça-feira pelo clube, O JOGO sabe que Amilton vai jogar no Antalyaspor, oitavo classificado da Liga Turca. No entanto, o treinador arrasou o comportamento do atleta. "Saiu e não faz falta nenhuma.porque se está com a cabeça noutro lugar não faz falta. Preciso de gente de sacrifício para ficar na I Liga. Eu não jogo. É um assunto para a Direcção resolver. Não preciso dele. Prefiro jogar com juniores. Felizmente, no meio disto tudo, só houve uma maçã podre. Ainda bem que já foi embora", disparou. "Temos um grupo educado e aqueles que não querem ficar... O Amilton saiu e não faz falta nenhuma. Pode ser o melhor jogador do Mundo, mas para mim não serve. Queremos jogadores com alma, com garra e dispostos a ajudar o clube. Vim para o Aves para ficar na Liga, não foi para descer, mas não sou eu que jogo, são os meninos... Se não querem, prefiro jogar com os juniores", disse ainda

Perguntas e resposta: "Há alguma dúvida na vitória do [Desportivo das] Aves? Deixou alguma dúvida a nossa vitória? Acho que não deixou dúvidas a ninguém. Controlámos bem o jogo, fomos uma equipa agressiva, taticamente bem preenchida, não deixámos que o Tondela jogasse da maneira como gosta de jogar, que é de transições rápidas e ao primeiro e segundo toque e bons cruzamentos, acho que anulámos tudo isso.

Tondela com menos um: "Claro, com menos um jogador, o adversário fica com menos argumentos, mas, em termos do jogo jogado até aí e até ao final, sinceramente fica a dever ainda alguns golos da nossa parte, porque há ocasiões escandalosas que não se pode falhar."

Vitórias: "São dois jogos, duas vitórias, seis pontos, para quem estava no último, tem agora 18, tendo a possibilidade de, nesta jornada, respirar e por a cabecinha fora da linha de água, é uma verdade. Isto dá um alento muito grande, embora eu saiba que isto no futebol é tudo muito bonito, mas, de um momento para o outro, as coisas podem descambar de uma certa forma. Fiz as substituições muito perto do final, por alguma razão foi."