"Houve expulsões que não sei porquê", queixa-se José Mota

José Mota, treinador do Aves, falou após a derrota em Setúbal na abertura da I Liga

Vitória justa: "Não foram só as expulsões que fizeram este jogo. O Vitória venceu justamente. Parabéns por ter marcado dois golos, em muitos momentos foi a melhor equipa.

As expulsões: "Terminar com nove e com Fariña a sair lesionado dificultou as coisas. No jogo, o Vitória jogou bem. Temos de reconhecer que para haver espetáculo no jogo não podemos ter situações destas. Houve expulsões que não sei porquê. Não é bom para o espetáculo."

Sem reação: "A nossa equipa não esteve bem por um ou outro fator. O Vitória entrou melhor e soube gerir a vantagem. Foram mais agressivos e determinados. Jogar 50 minutos com 10 e depois com 9 é muito difícil. Não nos deixaram reagir nessa fase. Devíamos ter sido uma equipa mais competitiva".