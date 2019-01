Há um talento a emergir no Aves: "Ao fim de duas semanas estava nos seniores"

Estreou-se como titular na I Liga frente ao Tondela. Arrancou uma expulsão e foi considerado um dos melhores jogadores em campo. Quem o conhece não estranha a ascenção

E à terceira oportunidade, Luquinhas brilhou. O extremo, 22 anos, foi surpresa no onze do Aves que venceu em Tondela, por 2-0, e trata-se de mais um caso de aproveitamento dos avenses na equipa Sub-23, algo que já tinha acontecido com Rodrigues. Luquinhas não marcou na partida em Tondela, mas encheu o campo e O JOGO quis saber quem é este ala, baixo em estatura mas rico em talento, em quem Augusto Inácio está a apostar. Rodolfo Frutuoso, presidente do Vilafranquense, foi quem trouxe Luquinhas para Portugal e conta que o atleta chegou ao Ribatejo para jogar nos juniores, mas ficou pouco tempo entre os Sub-19. "Um parceiro no Brasil indicou-nos alguns jogadores entre eles o Luquinhas e o Carlos David Moura que está, agora, no Farense. O Luquinhas chegou em janeiro de 2015 e ao fim de duas semanas nos juniores percebemos que tinha tanta qualidade que saltou logo para os seniores", conta. Foi no Ceilandense, de Brasília, que o Vilafranquense encontrou o extremo. Quatro golos em nove jogos foram o pecúlio inicial de Luquinhas, que melhorou o registo na época seguinte com 15 tentos em 30 partidas. Os números despertaram a atenção do Benfica que contratou o ala, mas a passagem pelas águias, apenas com encontros na equipa B, foi discreta, e Luquinhas voltou ao Vilafranquense, já emprestado pelo Aves que, entretanto, o contratara.

"Se lhe pedirem para jogar a lateral, ele joga. Aparece sempre com a mesma cara"

Esta época marcou o regresso à Vila das Aves, numa carreira trilhada, até agora, na Liga de Revelação. Leandro, treinador dos Sub-23 do Aves, elogia a mentalidade de Luquinhas. "Já teve um ou dois jogos em que não foi titular e é daqueles atletas que o treinador pode estar descansado pois não complica. No treino seguinte aparece sempre com a mesma cara. Trabalha sempre com uma mentalidade muito forte e muito focada", refere. Há, no entanto, aspetos a melhorar. "Deve melhorar na finalização e naquela decisão final, pois o Luquinhas cria muitas situações, é muito forte na recuperação de bola, mas tem margem para melhorar na definição no último terço", adverte. Rodolfo Frutuoso confirma as características psicológicas traçadas por Leandro. "Se lhe pedirem para jogar a lateral, ele joga. Aparece sempre com a mesma cara mesmo que não seja convocado. Sabia que era uma questão de tempo para isto acontecer. O Inácio teve a coragem de apostar nele e o Luquinhas tem tudo para chegar longe", vaticina.