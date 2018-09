Aves fala em "total falta de respeito"

Paços de Ferreira-Aves vai ser à porta fechada.

O Aves emitiu um comunicado em jeito de reação à nota da Liga que informou que o Paços de Ferreira-Aves, de sábado, para a Taça da Liga, será realizado à porta fechada. Os avenses falam em "total falta de respeito" pois já tinham vendido mais de duas centenas de ingressos para a partida. "Esta decisão, comunicada 48 horas antes da realização do jogo, demonstra um total desrespeito pela instituição do CD Aves, respetivos sócios, adeptos e simpatizantes, bem como pela própria competição. A nota acrescenta que a direção do emblema de Santo Tirso vai "avaliar" as relações institucionais com os pacenses. "O CD Aves respeita todos os seus clubes congéneres e exige igual comportamento por parte dos demais. A Direcção do emblema avense irá reunir de imediato para avaliar a manutenção das relações institucionais com o Clube Pacense e não deixará de accionar todos os mecanismos que estejam ao seu alcance para defender os interesses do Clube e dos seus sócios, adeptos e simpatizantes - aqueles que fazem deste desporto o mais bonito do mundo", lê-se.

Eis a nota completa do Aves: O Clube Desportivo das Aves Futebol SAD vem por este meio comunicar a todos os seus sócios, adeptos e simpatizantes que foi hoje confrontado com uma comunicação do FC Paços de Ferreira informando que aquele Clube tinha prescindido do prazo para recorrer da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da FPF que condenou o Clube Pacense, entre outras, na pena de realização de um jogo à porta fechada. Deste modo, face à decisão tomada pelo FC Paços de Ferreira, a pena terá efeitos imediatos e o jogo que se realizará à porta fechada será o do próximo dia 15/09/2018, a contar para a Allianz Cup (Taça da Liga), que opõe o CD Aves ao emblema da capital do móvel. Esta decisão, comunicada 48 horas antes da realização do jogo, demonstra um total desrespeito pela instituição do CD Aves, respectivos sócios, adeptos e simpatizantes, bem como pela própria competição. Já desde terça-feira que se encontram à venda bilhetes disponibilizados pelo clube da casa para o jogo referido e foram assumidos vários compromissos relativos à realização/organização do mesmo. O CD Aves respeita todos os seus clubes congéneres e exige igual comportamento por parte dos demais. A Direcção do emblema avense irá reunir de imediato para avaliar a manutenção das relações institucionais com o Clube Pacense e não deixará de accionar todos os mecanismos que estejam ao seu alcance para defender os interesses do Clube e dos seus sócios, adeptos e simpatizantes - aqueles que fazem deste desporto o mais bonito do mundo.