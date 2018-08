Aves desconhece aliciamento do Benfica para vencer o FC Porto

Clube emitiu um comunicado a esclarecer que "desconhece em absoluto" as supostas suspeitas de aliciamento aos seus jogadores.

Em comunicado publicado no site oficial, o Aves também reagiu à notícia do JN que deu conta de um alegado aliciamento aos jogadores do clube por parte do Benfica para que pudessem vencer o FC Porto, num jogo referente ao Campeonato da época passada.



Comunicado:

O Clube Desportivo das Aves - Futebol SAD vem por este meio esclarecer o seguinte:

O Clube Desportivo das Aves - Futebol SAD teve conhecimento da notícia hoje publicada pelo Jornal de Notícias sob o título "Benfica suspeito de prometer 10 mil euros para vencer o FC Porto", feita com base numa - que por estes dias é, tristemente, recorrente - denúncia anónima. A alegada suspeita recai sobre o jogo da 2ª volta da época 2017/2018 que opôs o FC Porto ao CD Aves e que resultou na vitória por 2-0 do emblema azul e branco.

Sobre estes factos, o Clube Desportivo das Aves - Futebol SAD esclarece que desconhece em absoluto os mesmos, rejeitando qualquer imputação de práticas ilícitas ou irregulares dos seus dirigentes ou jogadores.

O Clube Desportivo das Aves - Futebol SAD afirma, ainda, que não foi notificado ou ouvido sobre quaisquer dos factos que constam da referida notícia, e que, sendo-o, colaborará ativamente com as autoridades no sentido de defender, sem reservas, a verdade desportiva e a integridade das competições profissionais de futebol.

A Administração,

Clube Desportivo das Aves - Futebol SAD