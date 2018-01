Aves critica "força musculada" da GNR e oferece ajuda jurídica aos adeptos

Administração da SAD do clube da Vila das Aves está "do lado dos adeptos" na sequência dos incidentes no jogo com o Paços de Ferreira

Na sequência dos incidentes ocorridos, domingo, no final do jogo com o Paços de Ferreira, alegadamente entre adeptos do clube e agentes da GNR, a a SAD do Aves publicou esta segunda-feira, no site oficial do clube, um comunicado no qual se "demarca de qualquer ato de violência dentro e fora dos recintos desportivos".

A SAD liderada por Luiz Andrade declara que está "ao lado dos seus adeptos" e promete "tomar as diligências com a Guarda Nacional Republicana para que tais atos não se voltem a repetir".

Comunicado na íntegra

"No seguimento dos factos ocorridos no final do jogo entre o CD Aves FC Paços de Ferreira, entre os adeptos do nosso Clube e a Guarda Nacional Republicana, o Clube Desportivo da Aves, Futebol SAD, condena e demarca-se de qualquer ato de violência, dentro ou fora dos recintos desportivos.

O Clube Desportivo das Aves é uma instituição com 87 anos de história, promotora do fair-play, que preza pela promoção de princípios e valores, de urbanidade e de respeito para com a comunidade.

O desporto tem que ser vivido como uma festa, em que cada um deverá expressar livremente as suas opções clubísticas, numa base de tolerância e respeito mútuos.

Neste caso específico, o CD Aves coloca-se ao lado dos seus adeptos, em virtude de tudo o que se passou perto do nosso estádio. Achamos que o excesso usado pelas "forças da ordem" não deveria ter acontecido e, por isso, o clube repudia tudo o que se passou com uso à "força musculada" e ajudará os adeptos em causa, os quais já contactaram o clube, até às últimas consequências, disponibilizando o departamento jurídico para qualquer eventualidade.

O clube irá tomar as diligências com a Guarda Nacional Republicana para que tais atos não se voltem a repetir".