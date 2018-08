Artur treina com sub-23: "Tenho contrato com o Aves e vou cumpri-lo"

Artur Moraes tem um longo historial no futebol português, mas a vida não lhe corre de feição

Artur Moraes chegou em janeiro da época passada ao Aves, mas o brasileiro, tapado por Adriano Facchini e Quim, só jogou na última jornada, e como suplente utilizado, tendo alinhado 42 minutos na derrota, por 3-2, frente ao Chaves. Apesar de estar a treinar com os sub-23, já que não entra nos planos de José Mota, o guardião garante que vai cumprir o ano de contrato que lhe resta com os avenses, descartando, por completo, uma eventual saída. "Tenho contrato com o Aves por um ano e vou cumpri-lo", assegurou, frisando que continua à espera de uma chance para voltar à equipa principal.

"Tenho trabalhado e estou à espera de uma oportunidade que até hoje o treinador não me deu. Espero pela oportunidade, com o profissionalismo que tenho e respeitando a decisão do treinador", atirou. O ex-Braga e Benfica revelou o desejo de poder ser importante no principal objetivo da temporada avense: a permanência. "Dentro do que já mostrei em Portugal, no Braga e Benfica, espero poder ser útil e mostrar isso no Aves dentro do projeto que é a permanência", sublinhou o guarda-redes avense.

Brasileiro afirma estar à "espera" que José Mota lhe dê uma chance, coisa que diz ainda não ter acontecido. Artur quer ajudar o clube no objetivo principal para a temporada que é "a permanência"

Apesar da partida em falso com a derrota em Setúbal, por 2-0, Artur Moraes espera que o desportivo das Aves consiga fazer um bom começo de campeonato para que a equipa navegue em águas tranquilas. "Esperamos ter um arranque de época importante, que é isso que pode ser determinante no final", comentou, terminando com uma garantia repetida: "Vou continuar a trabalhar no Aves como trabalhei no Braga e no Benfica em busca da primeira oportunidade que o treinador possa dar-me. Não sou pessoa de desistir e não o vou fazer", afiançou o guardião. Artur Moraes, só em Portugal, entre Braga e Benfica, efetuou 176 jogos.