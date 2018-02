Arango admite nova promessa: "Tento sempre falar com Deus"

Depois de atravessar o relvado do Rio Ave de joelhos, o avançado colombiano admite nova promessa para a eliminatória da Taça de Portugal com o Caldas.

As luvas pretas a apontar para o céu, os braços (o esquerdo tatuado) abertos na direção dos adeptos e os joelhos na relva do estádio do Rio Ave que percorreram de uma ponta à outra, numa celebração a dois com Deus - Arango, camisola 99 do Aves, autor de dois dos golos que empurraram o Rio Ave da Taça de Portugal, nos penáltis, e colocaram a equipa entretanto herdada por José Mota nas meias-finais, não se importará de voltar a pôr à prova a resistência das articulações se a equipa chegar ao Jamor. Por agora, o avançado colombiano, 22 anos, cedido pelo Benfica ao Aves concentra-se nas expectativas de um jogo "especial", na quarta-feira, com o Caldas.

"Toda a equipa acredita que vai ser um grande jogo. Todos queremos passar a eliminatória, todos temos esse sonho do Jamor. Essencial será ter um bom jogo em casa, garantir uma boa vantagem, porque sabemos que, nas Caldas, vai ser um jogo difícil. Esperamos que seja um grande jogo para nós e que consigamos um resultado positivo", declarou, numa visita promovida pelo clube à Escola Secundária D. Afonso Henriques, na Vila das Aves, com o propósito de cativar os adeptos mais jovens para uma boa casa, nesta primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. "Conseguir um bom resultado em casa", para "ir às Caldas com mais tranquilidade" e daí à final é o desejo da equipa e pode ser o pretexto de mais uma promessa de Arango: "Tento sempre falar com Deus, para pedir coisas boas para mim, para a minha família. Esperemos que também venham golos nesta fase, para passarmos às finais."

Num castelhano menos aportuguesado, também Fariña foi embaixador dessa vontade do balneário do Aves de fazer história no clube. "A equipa está muito confiante, acreditamos que podemos chegar à final, mas temos um jogo difícil pela frente. Queremos fazer as coisas bem para chegarmos à final, que é o que todos nós queremos", declarou o médio argentino, consciente de que este é um desafio que envolve toda a comunidade: "O Aves nunca chegou tão longe na Taça, estar na final é o sonho de toda a gente e dos jogadores."