Amilton responde a Augusto Inácio: "Acha que sabe tudo, lixo deita-se no lixo"

O extremo diz que "maçã podre" é o técnico e que vai agir judicialmente contra ele pelo que entende serem "mentiras". "Lixo deita-se no lixo", atira.

Amilton, que foi emprestado ao Antalyaspor mas que deixou o Aves em conflito com Augusto Inácio, reage com violência às também críticas violentas do técnico, em defesa da sua honra. A O JOGO, o extremo explica o processo de saída do emblema avense e a sua visão da relação que teve com Inácio nos últimos dias.

"O que ele diz é totalmente mentira, que mostra falta de respeito e ser uma pessoa sem caráter. Se há maçã podre é ele, que quer estragar a boa imagem que deixei no Aves", começa por frisar Amilton, que distingue a atitude do técnico com a da direção do Aves. "Tinha um acordo com o Aves para poder sair e pedi para o fazer, sem brigas com ninguém e pela porta grande. Havia um acordo verbal com o presidente que me permitia sair e que foi respeitado. A relação com Augusto Inácio ficou assim só após eu decidir sair. O presidente disse que eu ainda poderia jogar contra o Tondela, mas à noite, recebi uma mensagem a dizer que estava dispensado do jogo dado ter tudo acertado com o Antalyaspor. Depois, no sábado antes do jogo, tentei ir despedir-me dos meus colegas ao balneário mas um funcionário proibiu-me". A ordem, diz Amilton, partiu de Augusto Inácio que terá "reagido com raiva" ao facto de o jogador estar de saída para a Turquia: "Falei com ele como um homem, olhos nos olhos mas ele não olha as pessoas nos olhos, acha que sabe tudo. Lixo deita-se no lixo..."

Segundo Amilton, a sua imagem como jogador ficou manchada, ele que "nunca tinha tido nenhum problema com nenhum treinador na carreira", razão pela qual o caso terá de terminar em tribunal, para lá do apoio que tem tido do Sindicato de Jogadores.

"Se eu fosse realmente a maçã podre que ele disse eu ser, que infetava o balneário, então o clube teria rescindido comigo. Se fosse uma maçã podre, Inácio não me teria indicado ao Sporting no passado, como me chegou a dizer. Nunca cheguei atrasado ou fiz algo errado por isso não admito as suas palavras. Já falei com os meus advogados para avançar com uma ação contra Augusto Inácio por difamação", revelou Amilton a O JOGO. À margem das polémicas fica o Aves, que o brasileiro respeita: "Sou jogador do Aves até 2020 e tenho um acordo de empréstimo com opção de compra do Antalyaspor, que espero seja exercida para, com esse dinheiro, possa dar uma ajuda ao Aves."