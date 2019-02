Augusto Inácio comentou a derrota do Aves frente ao Benfica.

Jogo: "Era importante marcar nos primeiros vinte minutos e não sofrer golos para podermos discutir o resultado de outra forma. O Benfica é uma equipa forte e sabíamos que ia entrar forte. Cometemos um erro defensivo e depois as coisas tornaram-se difíceis para nós. Eu disse ao intervalo que se marcássemos um golo ainda discutíamos o resultado, mas eles marcaram o terceiro. Tenho de reconhecer que o Benfica foi superior e mereceu ganhar o jogo.

Benfica: "Com estas equipas grandes não há muitas oportunidades, há poucas e quando as temos, temos de ser eficazes, mas nós não fomos. Houve um período que foi bom, mas o que conta são os golos. Eu não gosto de perder, mas a perder que seja assim, com esta dignidade com que perdemos. Estreou-se uns meninos, dos sub-23, temos bons reforços, mas tem que se trabalhar. Temos juventude com grande valor e que vão ter as suas oportunidades. O Miguel Barros mereceu".

Próximos jogos: "Perdemos com o Braga e o Benfica, mas fomos ganhar ao Tondela e a Madeira. Estes são jogos com mais possibilidades e nós estamos aqui para a luta. Estamos a um ponto de respirar outra vez e vamos lutar com todas as forças para o Aves ficar na primeira liga".