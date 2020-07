GNR e juiz chamados para abrir salas no estádio do Aves

Duas salas no interior do estádio do Aves estavam trancadas e, sem chaves, foi necessário forçar a entrada. A GNR, acompanhada de um juiz e com um delegado da Liga presente, foram chamados ao local.

Duas salas utilizadas para a organização do jogo entre o Aves e o Benfica estavam trancadas e foi necessário chamar a GNR e um juíz para proceder à abertura das mesmas. Não havia chaves para abrir as salas em questão e a direção do clube avense chamou então as autoridades que, com a autorização de um juiz, e acompanhas por um delegado da Liga, abriram as instalações.

Recorde-se que o estádio do Aves esteve fechado no domingo, impedindo a equipa de treinar. Na segunda-feira foi aberto e os avenses realizaram treino e uma nova ronda de testes à covid-19 para que o encontro da 33ª jornada da I Liga frente aos encarnados se pudesse realizar.

Nesta terça-feira, as portas do estádio estavam abertas para que os elementos das duas equipas entrassem, mas faltaram as chaves para abrir as duas salas necessárias para a organização da partida. Apenas mais um contratempo nesta grande novela que tem envolvido a formação nortenha.

De referir também que as credencias foram entregues aos jornalistas numa mesa no exterior do estádio, visto que as instalações destinadas ao efeito estavam também fechadas.