Foi a figura do empate frente ao FC Porto: "Recebi mensagens de quem não imaginava"

Guarda-redes do Aves em declarações ao Globoesporte.

Fabio Szymonek deixou as redes da baliza avense intactas na receção do Aves ao FC Porto, que terminou empatada, 0-0, com uma exibição de encher o olho e que lhe valeu bastantes reações nas redes sociais, algumas mais positivas (de adeptos do Benfica, por exemplo), outras nem tanto.

O guarda-redes brasileiro, ex-Palmeiras, mostrou-se surpreendido com algumas.

"Recebi mensagens até de quem não imaginava. Do Carlos Pracidelli [ex-adjunto de Scolari no Palmeiras], do Fernando Prass, do Jailson, do Bruno [ex-guarda-redes do Palmeiras]... É bom veres que além de teres trabalhado com essas pessoas, elas torcem por ti. Isso não tem preço. Só me motiva para trabalhar mais, melhorar e procurar sempre evoluir", começou por dizer ao Globoesporte.

"Quando cheguei a casa, abri as minhas redes sociais e vi que tinha um número diferente de mensagens, de adeptos de FC Porto e Benfica. Uns com mensagens positivas e outros com mensagens não tão positivas [risos]. Isso faz parte do futebol. Do Benfica foram mais positivas, alguns a agradecer, a chamar de herói... É uma brincadeira saudável, a rivalidade fica só dentro de campo", contou.

"Alguns do FC Porto deram-me os parabéns, achei positivo. É um reconhecimento do trabalho, fico feliz. Adeptos do Benfica a darem-me os parabéns por ter feito um bom jogo e ter ajudado no empate. Uma pessoa azucrinou-me muito porque lhe estraguei uma aposta [risos]. São coisas curiosas do futebol e das redes sociais", acrescentou, antes de abordar o futuro, que espera que seja em Portugal.

"Quero permanecer na Europa, de preferência em Portugal. Já estou adaptado e conheço o campeonato. Temos de nos focar nesta reta final de campeonato, faltam sete jogos. Procurar manter a regularidade, fazer bons jogos e tentar ajudar o Aves a reverter esta situação. Precisamos de trabalhar e dedicar-nos muito para alcançar os nossos objetivos", concluiu.