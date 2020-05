Eleições no Aves realizam-se a 27 de junho

Sufrágio estava agendado para 9 de maio mas foi reagendado devido à covid-19.

Nuno Cardoso, presidente da Assembleia-Geral do Aves, deu esta sexta-feira a conhecer o novo calendário eleitoral para o sufrágio relativo aos órgãos sociais do clube, que se devia ter realizado a 9 de maio, mas que foi suspenso devido à covid-19.

As eleições estão, assim, reagendadas para 27 de junho, no pavilhão do Aves. As listas devem ser entregues até às 18h00 do dia 17 de junho. António Freitas, presidente do Aves em 1992/93 e entre 1998 e 2001, já manifestou a intenção de encabeçar com uma lista.

Contactado por O JOGO, Armando Silva, atual presidente dos avenses desde 2010, adiou uma tomada de posição para o dia 27 de maio. O documento do calendário eleitoral informa, ainda, que "atempadamente será anunciado o horário de funcionamento das urnas, bem como as condições da realização da Assembleia-Geral de tomada de posse. A logística do ato eleitoral será adequada às restrições impostas pela legislação em vigor", lê-se.