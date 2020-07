Jogadores e equipa técnica do Aves reunidos antes do Aves-Benfica

Não há um único elemento da SAD presente no estádio.

A SAD do Aves não está representada no jogo com o Benfica. Na tribuna presidencial encontram-se Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, António Freitas, presidente do Aves, acompanhado do presidente-adjunto Nestor Borges e da vice-presidente Rita Puga.

Paulo Santos, treinador de guarda-redes do Aves e adjunto de Nuno Manta, é o delegado ao jogo dos avenses. O técnico já andava a desempenhar esta função desde a saída do diretor-geral José Rafael Vieira.

Todavia, toda a organização do jogo seguiu os trâmites da Liga e as questões que necessitaram de validação da SAD foram validadas pelo administrador não executivo Armando Silva, antecessor de António Freitas na presidência do Aves que ainda mantém o lugar na SAD já que à sociedade falta realizar uma assembleia geral para efetuar a troca com António Freitas, que tem lugar na administração por ser presidente do clube.