Deixou o Sporting por se portar mal na escola, fez história na China e voltou a Portugal

Amílcar Delgado, diretor desportivo dos sub-23 do Portimonense e pai do último reforço avense, Pedro Delgado, prevê que o médio se vai dar bem na equipa de Nuno Manta.

No rescaldo do mercado de inverno, o Aves foi o emblema da I Liga que viu chegar mais caras novas ao seu elenco (seis contratações e duas inclusões no plantel, dos sub-23). O último reforço veio do Oriente, emprestado pelo Shandong Luneng, mas é bem conhecido do futebol português: o médio Pedro Delgado, de 22 anos. No entanto, quem consultar a listagem de atletas do Aves na Liga não encontra lá esse nome. Mas encontra um que quer dizer - mesmo que pronunciado de forma diferente - o mesmo: De"erjiaduo.

Pedro Delgado, médio que chegou a ter dupla nacionalidade (portuguesa e cabo-verdiana, tal como o pai), foi o primeiro jogador naturalizado chinês sem ter qualquer ascendência, aquando da assinatura do contrato, no verão do ano passado. "Ficou definido pelo clube na altura do contrato. Fiquei surpreso com a possibilidade, mas é uma decisão que só podia ser dele, só tenho de o apoiar", lembra Amílcar Delgado, pai do médio e diretor desportivo dos sub-23 do Portimonense.

Amílcar reconhece que não sabe pronunciar o nome chinês do filho, mas também não será preciso. O atleta, o próximo número 10 do Aves, vai ter nas costas da camisola a designação "Delgado", em bom português.

Internacional pelas seleções jovens 44 vezes, o pai, Amílcar Delgado, elogia-lhe a técnica e vê boas condições para se afirmar na equipa de Nuno Manta. "Não é a toa que tem tantas internacionalizações e numa geração fantástica. Tecnicamente é muito evoluído. Acho que joga melhor a oito, embora possa fazer a posição sete, porque é grande, é forte", afirma. "Vai enquadrar-se muito bem na equipa do Aves", vaticina, embora a estreia possa não acontecer já, visto o campeonato chinês estar parado e Delgado estar "fisicamente num grau abaixo dos companheiros".

Regra do pai tirou-o do Sporting



Formado no Sporting, Amílcar recorda um episódio que fez amadurecer o jovem atleta, curiosamente coincidente com a saída da academia leonina. "Saiu do Sporting porque andava a portar-se mal na escola. Eu avisei-o várias vezes que, se continuasse assim, eu ia lá acima e trazia-o para baixo, para Portimão. Na altura ligou-me o Jean Paul, numa sexta-feira... no sábado de manhã estava lá e trouxe-o para o Portimonense, onde esteve um ano até ir para Itália [2013]."