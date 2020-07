Cronologia de um Aves em queda livre: todos os episódios

Desde a fundação da SAD às buscas - na semana que terminou - aos domicílios dos administradores, passando pelas investigações às ligações com o Benfica. São muitos os casos que deixam a Vila das Aves com o credo na boca sobre o futuro do emblema

O Desportivo das Aves despede-se hoje da I Liga, na qual competiu pela primeira vez durante três épocas seguidas, intercaladas com a conquista da Taça de Portugal, que antecedeu um rol de contratempos internos.

Cronologia dos principais acontecimentos do Desportivo das Aves:

02 de abril de 2015: Os sócios aprovam por unanimidade a proposta de conversão da Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) numa Sociedade Anónima Desportiva (SAD), permitindo a entrada de capitais brasileiros e chineses do grupo de investidores Galaxy Believers, sediado em Cascais e ligado ao Shanghai Shenhua.

14 de julho de 2015: O empresário brasileiro Luiz Andrade é apresentado como administrador da SAD, na qual a Galaxy Believers assume 70% do capital social por 750 mil euros, com o clube a deter a restante percentagem por decisão dos associados.

A empresa ligada ao marketing desportivo assume ter liquidado dívidas a rondar os 300 mil euros, "salvando o clube para que pudesse ser inscrito na II Liga", e promete construir um centro de estágio, num terreno de quatro hectares que pertence à Junta de Freguesia e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves.

22 de outubro de 2015: A empresa compra mais 20% da SAD por 50 mil euros, procedendo a um aumento do capital social da estrutura para um milhão de euros, face aos 200 mil euros em vigor, deixando o clube com uma participação de apenas 10%.

30 de janeiro de 2016: Armando Silva é reeleito pela quarta vez consecutiva na presidência do clube, sem oposição, ao somar 94 votos, para o biénio 2016-2018, tornando-se o dirigente há mais tempo em funções na história dos nortenhos.

13 de abril de 2016: Luís Duque, antigo presidente da Liga de clubes, sobe a diretor desportivo do Desportivo das Aves, no mesmo dia em que a SAD anuncia a saída do administrador ucraniano Roman Leonovets, que é substituído pelo chinês Wei Zhao.

17 de setembro de 2016: A primeira pedra do centro de estágios é erguida na Quinta dos Pinheiros, sob olhar de Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), e outras entidades da esfera futebolística e política.

Protocolado com a Federação Chinesa de Futebol, o investimento de 3,6 milhões de euros previa três relvados - dois sintéticos e outro de relva natural -, balneários, estruturas de apoio e uma unidade hoteleira de 50 quartos até ao início de 2018, sendo adjudicado sem concurso público à construtora Engimov, sediada em Vila Verde.

28 de abril de 2018: Armando Silva volta a ser reconduzido sem oposição na presidência do clube para o biénio 2018-2020, ao recolher 90% dos votos.

30 de abril de 2017: Os golos de Luís Barry e Alexandre Guedes anulam um 'bis' de Cédric Amissi e garantem um empate (2-2) na Ribeira Brava, frente ao União da Madeira, em jogo da 39.ª jornada da II Liga, confirmando o regresso do emblema do concelho de Santo Tirso à elite, sob orientação de José Mota, 10 anos depois da última presença.

06 de maio de 2018: Os golos de Alexandre Guedes, Fernando Tissone e Nildo Petrolina constroem o triunfo na casa do rival Moreirense (3-0), em jogo da 33.ª ronda, que selou uma permanência inédita dos avenses, finalizada com o melhor registo de sempre na I Liga, o 13.º lugar, com 34 pontos, quatro acima da zona de descida.

20 de maio de 2018: O Desportivo das Aves conquista a Taça de Portugal, ao bater o Sporting (2-1), na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, beneficiando do 'bis' de Alexandre Guedes para superar um adversário fragilizado pelo ataque à Academia dos 'leões', em Alcochete, que apenas reduziu a desvantagem por Fredy Montero.

21 de maio de 2018: O emblema do concelho de Santo Tirso responsabiliza a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pela ausência na edição 2018/19 da Liga Europa, prova que poderia disputar na condição de vencedor da Taça de Portugal, depois de não se ter inscrito na UEFA. A vaga para disputar a segunda pré-eliminatória foi ocupada pelo Rio Ave, quinto colocado da I Liga.

08 de junho de 2018: Luiz Andrade demite-se da presidência da SAD, alegando divergências com os restantes membros, e é substituído no cargo por Wei Zhao, embora a sua esposa, Ionela Andrade, permaneça com 10% de capital na Galaxy Believers.

25 de junho de 2018: Desportivo das Aves, Benfica, Marítimo, Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal são visados na operação Mala Ciao, baseada numa alegada compra de passes de jogadores das 'águias', como forma de contrapartida de corrupção desportiva e pagamento de incentivos a equipas adversárias para vencer o FC Porto.

26 de junho de 2018: A Polícia Judiciária realiza 14 buscas domiciliárias e 10 não domiciliárias, quatro delas em SAD, incluindo a dos avenses, por suspeitas de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem.

04 de agosto de 2018: O Desportivo das Aves perde a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao FC Porto (3-1), campeão nacional e recordista da competição, num desafio realizado no Estádio Municipal de Aveiro, onde Yacine Brahimi, Maxi Pereira e Jesús Corona deram a volta ao golo madrugador de Cláudio Falcão.

16 de janeiro de 2019: O treinador Augusto Inácio substitui José Mota, que foi dispensado logo após a eliminação nos quartos de final da Taça da Portugal, ao perder frente ao Sporting de Braga (2-1), numa altura em que os nortenhos entravam para a segunda volta na penúltima posição, com 12 pontos, a quatro da zona de salvação.

12 de abril de 2019: A administração da SAD liderada por Wei Zhao chega a acordo com Augusto Inácio para renovar o vínculo contratual por mais três temporadas, premiando a recuperação dos nortenhos na classificação.

01 de maio de 2019: O Desportivo das Aves conquista a primeira edição da Liga Revelação, campeonato para equipas sub-23, ao empatar na visita ao Sporting de Braga (1-1), da 10.ª jornada da segunda fase, que terminou na liderança, com 43 pontos.

05 de maio de 2019: Um dia após a goleada sofrida no terreno do FC Porto (4-0), a formação de Vila das Aves aproveita o empate entre Vitória de Guimarães e Nacional (2-2) em solo minhoto para consumar a segunda manutenção seguida, finalizada no 16.º posto, com os mesmos 36 pontos do Vitória de Setúbal, quatro acima da 'linha de água'.

11 de maio de 2019: A equipa sub-23 faz a 'dobradinha' e arrecada a Taça Revelação, ao derrotar o Rio Ave (2-0), numa final disputada no Estádio Municipal de Águeda, decidida com um 'bis' do avançado Ricardo Rodrigues.

03 de agosto de 2019: Um golo tardio de Bozhidar Kraev afasta o Desportivo das Aves na segunda fase da Taça da Liga e concede o triunfo ao Gil Vicente (3-2), naquele que foi a primeira aparição oficial do emblema do concelho de Santo Tirso em 2019/20.

21 de agosto de 2019: A empresária Estrela Costa é designada diretora executiva do conselho de administração da SAD, definindo como "principal desafio" a "consolidação do clube no principal escalão nacional, através da aposta em jovens talentos".

21 de outubro de 2019: Augusto Inácio abandona o comando técnico dos nortenhos, sem ter completado um ano no cargo, uma vez que colocou o lugar à disposição na sequência da goleada sofrida no terreno do Farense (5-2), então terceiro classificado da II Liga, que ditou a saída da Taça de Portugal à terceira ronda.

22 de outubro de 2019: O antigo jogador e diretor desportivo Rafael Vieira sobe a diretor-geral dos avenses, cujo plantel sénior passa a ser orientado de forma interina por Leandro Pires, que conduziu a equipa sub-23 ao sucesso na Liga e na Taça Revelação.

13 de novembro de 2019: Nuno Manta Santos é anunciado como novo treinador do Desportivo das Aves até junho de 2021, dois dias após ter rescindido com o Marítimo, clube no qual iniciou a época e cumpriu 11 jornadas para o campeonato, que trazia os nortenhos no 18.º e último lugar, com três pontos, a cinco da 'linha de água'.

Leandro Pires acumulou três derrotas durante a passagem de testemunho, nas visitas ao Belenenses SAD (3-2) e ao FC Porto (1-0), bem como na receção ao Gil Vicente (2-1), e regressa ao comando dos sub-23, que seguiam na sétima posição ao fim de 15 rondas.

09 de janeiro de 2020: A SAD cancela com efeitos imediatos o protocolo celebrado com a 'Força Avense', com base nas críticas manifestadas pela claque à gestão de Wei Zhao, acusada de revelar "inércia e passividade" face às arbitragens, recusar "um fio condutor único" nas relações com o clube e compactuar com a postura de Estrela Costa.

18 de janeiro de 2020: O Desportivo das Aves bate o penúltimo Portimonense (3-0) e encerra a primeira volta da I Liga com o estatuto de lanterna-vermelha, somando nove pontos, seis abaixo da zona de salvação, fruto de três vitórias e 14 derrotas, que redundaram na pior defesa da prova, com 33 golos sofridos, face aos 19 anotados.

01 de fevereiro de 2020: O mercado de transferência de inverno termina com cinco reforços a caminho de Vila das Aves - os defesas Jonathan Buatu e Oumar Diakhité, os médio Aaron Tshibola e Pedro Delgado e o avançado Marius -, seguindo a renovação quase total de um plantel que perdeu nove dos habituais titulares da época anterior.

13 de fevereiro de 2020: Surgem as primeiras notícias associadas ao atraso no pagamento de salários a jogadores, treinadores e funcionários das equipas principal e sub-23, justificado por Wei Zhao com o recente surto do novo coronavírus, que paralisou a atividade económica no país mais populoso do mundo desde o início do ano.

14 de fevereiro de 2020: Os ordenados de dezembro são liquidados.

12 de março de 2020: Um dia após a declaração da pandemia de covid-19, o plantel avense recusa treinar e exige a regularização das verbas de janeiro e fevereiro, apoiado pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), que apontou "reiteradas promessas" falhadas pela SAD e remeteu o assunto para a Liga de clubes.

13 de março de 2020: No rescaldo de uma reunião por videoconferência com as duas equipas geridas pela administração dos nortenhos, o organismo presidido por Joaquim Evangelista denuncia "situações verdadeiramente dramáticas, que comprometem as condições de trabalho do plantel", da mesma forma que a "vulnerabilidade dos jogadores põe em causa a integridade das competições em que estão envolvidos".

14 de março de 2020: Estrela Costa pede a demissão do cargo de diretora executiva, por não aguentar mais com o protelar da regularização salarial da estrutura do clube.

18 de março de 2020: A Liga de clubes informa ter notificado seis SAD, incluindo o Desportivo das Aves, para demonstrarem a regularização dos vencimentos entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 num prazo extraordinário de 15 dias.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral, Nuno Lima Cardoso, agenda as eleições dos órgãos sociais do clube rumo ao biénio 2020-2022 para 09 de maio, no Estádio do CD Aves, embora suscetível a nova convocatória, em função da evolução da covid-19.

21 de março de 2020: Numa iniciativa da LPFP dedicada à simulação virtual dos jogos da 26.ª jornada da I Liga, suspensa devido ao novo coronavírus, o defesa Afonso Figueiredo recusa jogar dois minutos do desafio frente ao médio Pepelu, do Tondela, num gesto de protesto face às dívidas salariais do emblema do concelho de Santo Tirso.

22 de março de 2020: A administração de Wei Zhao reage à notificação da Liga de clubes e volta a justificar o atraso nos vencimentos com a interrupção dos serviços na China, motivada pela pandemia, reforçando a intenção de "cumprir as suas obrigações o mais rapidamente possível", perante manifestações públicas de desagrado dos atletas.

Em entrevista à Radio Monte Carlo, o guarda-redes francês Quentin Beunardeau revela que a diretora executiva Estrela Costa pagou "da sua conta pessoal aos dois avançados que têm maior valor de mercado" antes da derrota com o Sporting (2-0), em 08 de março, para a 24.ª jornada, a última antes da suspensão das competições.

27 de março de 2020: Em entrevista ao diário desportivo Record, o médio luso-angolano Estrela admite que a falta de condições laborais e salariais contribuíram para "prejudicar e mexer com a cabeça dos jogadores" do último classificado do campeonato.

02 de abril de 2020: 15 jogadores da equipa sub-23 avense foram auxiliados pelo fundo de garantia salarial destinado às competições não profissionais, uma ferramenta criada entre SJPF e FPF em 2017.

Joaquim Evangelista encara como "ofensa à inteligência" os processos disciplinares movidos pela SAD a Beunardeau e Estrela, invocando a infração do regulamento interno, que inviabiliza declarações à comunicação social sem autorização do clube.

03 de abril de 2020: A SAD falha os prazos extraordinários de regularização salarial junto da Liga de clubes e o assunto é remetido para o Conselho de Disciplina da FPF, ficando os nortenhos à mercê de uma dedução de dois a cinco pontos na classificação.

06 de abril de 2020: O avançado brasileiro Welinton Júnior torna-se o primeiro futebolista a desvincular-se de forma unilateral com o Desportivo das Aves por salários em atraso, alegando que também estava pendente o pagamento do prémio de assinatura.

07 de abril de 2020: O guarda-redes francês Quentin Beunardeau segue as pisadas do melhor marcador da equipa, com 10 golos em 25 encontros, sete dos quais no campeonato, reconhecendo que atingiu "um ponto sem retorno".

08 de abril de 2020: Os vencimentos de janeiro e fevereiro começam a ser pagos e a administração cumpre a promessa feita quatro dias antes, quando se reuniu com jogadores e equipa técnica para assegurar essa liquidação até ao final da semana.

17 de abril de 2020: As eleições do clube ficam suspensas por tempo indeterminado, devido à extensão do estado de emergência originado pelo surto pandémico.

21 de abril de 2020: A SAD admite agir judicialmente contra os autores de alegadas gravações telefónicas entre membros da administração dos nortenhos, que circulavam nas redes sociais e das quais se demarcou, considerando que "as mesmas são falsas".

Em causa estão dois supostos telefonemas de Estrela Costa com um advogado e Wei Zhao, que nunca se escuta, nos quais são abordadas alegadas vendas de resultados, a passagem do antigo treinador Augusto Inácio pela Vila das Aves ou intenção do empresário chinês em vender parte das ações da sociedade anónima.

A secção profissional do Conselho de Disciplina da FPF abre um inquérito "com vista ao apuramento de factos baseados em notícias e publicação em rede social", que está a ser acompanhado pelo Desportivo de Chaves, despromovido à II Liga em 2018/19.

25 de abril de 2020: Os órgãos sociais do clube apresentam queixa às autoridades judiciais por dois atos de vandalismo, incluindo pinturas nas paredes da residência do presidente Armando Silva e do estabelecimento comercial de um vice-líder da direção.

29 de abril de 2020: A Comissão Arbitral Paritária da Liga de clubes dá razão ao guarda-redes Quentin Beunardeau no processo de desvinculação unilateral com o Desportivo das Aves, cuja legalidade foi contestada pelo gabinete jurídico da SAD junto da FIFA.

04 de maio de 2020: Ao fim de quase oito semanas de confinamento, o plantel sénior retoma os treinos no relvado, de forma individual, com medidas de distanciamento e sem testes de despistagem à covid-19, tendo em vista a retoma da I Liga no início de junho.

Aos trabalhos juntam-se 10 futebolistas sub-23, sob orientação de Leandro Pires, que assistiram em 08 de abril à conclusão antecipada da Liga Revelação, na qual ocupavam a quinta e penúltima posição da fase de apuramento do campeão, com 32 pontos.

06 de maio de 2020: Os presidentes do clube e da SAD acordam com o plantel a remuneração total de março e a cativação de 35% das verbas de abril e maio, que seriam repostas em 05 de agosto e 05 de setembro, respetivamente, com a retoma do futebol.

18 de maio de 2020: Wei Zhao recusa impugnar a I Liga caso seja inviabilizada ao Aves a realização dos jogos caseiros naquela freguesia de Santo Tirso, opondo-se às declarações de Armando Silva, num dia assinalado pelo arranque dos treinos coletivos.

20 de maio de 2020: A antiga diretora executiva Estrela Costa torna-se acionista da empresa proprietária da SAD do Desportivo das Aves, no encalço de negociações com Luiz Andrade para a aquisição de 10% de ações da empresa Galaxy Believers.

A transação permite a entrada da empresária no capital da sociedade e reforça o papel do marido Wei Zhao, numa dupla que passa a deter 53,3% das ações e um poder de decisão maioritário sobre o futebol profissional do emblema de Vila das Aves.

22 de maio de 2020: O Estádio do CD Aves é aprovado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e torna-se um dos 17 recintos preparados para a retoma do campeonato, cumprindo melhorias de sinalética e introduzindo tapetes desinfetantes.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral, Nuno Lima Cardoso, remarca o sufrágio dos órgãos sociais rumo ao biénio 2020-2022 para 27 de junho, no pavilhão do clube.

29 de maio de 2020: Armando Silva afasta uma recandidatura à presidência do Desportivo das Aves, assumida desde 2010/11, manifestando "um desgaste pessoal e profissional grande" e que era "o momento de dar lugar a outras pessoas".

05 de junho de 2020: Os nortenhos regressam à competição sem público e com um desaire na receção ao Belenenses SAD (2-0), num duelo da 25.ª jornada da I Liga, preservando o 18.º e último posto, com 13 pontos, nove abaixo da 'linha de água'.

06 de junho de 2020: Uma investigação do jornal Público denuncia "acordos secretos" e "à margem da lei" entre Benfica e Desportivo das Aves para a troca de atletas, assentes em "negócios duvidosos, contratos com adendas leoninas e relações de subalternidade", acentuados desde a compra de 90% da SAD nortenha pela 'Galaxy Believers'.

Os dois clubes primodivisionários abriram uma "conta corrente oficiosa" e os nortenhos chegaram a dever "dois milhões de euros em direitos económicos de passes de jogadores", numa dívida que estará agora nos 786.500 euros, enquanto as 'águias' cediam atletas sem "custos aparentes", mas com "contratos lesivos" para os avenses.

07 de junho de 2020: A SAD mostra-se disponível para colaborar com a justiça no "eventual apuramento de responsabilidades" das administrações anteriores, sobre as quais solicitou uma auditoria externa, que "tem na sua posse e está a ser analisada".

O jornal Público lança a segunda parte da investigação e afirma que Luís Duque, ex-conselheiro do então administrador Luiz Andrade, terá ordenado a destruição de registos contabilísticos da SAD no final da época 2016/17, que consumou o regresso à elite.

De acordo com uma auditoria independente às contas da administração em 2017/18, o advogado terá ainda recebido na sua conta uma transferência não justificada de 40 mil euros dos avenses, além de ter efetuado com Luiz Andrade depósitos em numerário de 225 mil euros na tesouraria da SAD, entre agosto e dezembro de 2017.

09 de junho de 2020: A SAD volta a falhar os prazos extraordinários de demonstração de inexistência de dívidas salariais em março e abril e a LPFP remete o processo para o Conselho de Disciplina da FPF, podendo acarretar uma dedução de cinco a oito pontos.

17 de junho de 2020: Termina o período de apresentação de listas e o atual vice-presidente do futebol de formação Joaquim Neves (lista A) e o líder honorário António Freitas (B) preparam-se para discutir as eleições mais concorridas da história do clube.

19 de junho de 2020: Gustavo Braga Júnior é anunciado como novo diretor-geral, substituindo no cargo Rafael Vieira, que recebeu uma nota de culpa da SAD, depois da auditoria externa pedida por Wei Zhao ao exercício de administrações anteriores.

27 de junho de 2020: António Freitas reassume a presidência do Desportivo das Aves rumo ao biénio 2020-2022, ao derrotar Joaquim Neves com 56,8% dos votos, num universo de 753 eleitores, regressando ao posto que ocupou de 1998 a 2001.

Apesar de ter quebrado relações com Estrela Costa antes do sufrágio realizado no pavilhão do clube, o empresário promete "diálogo" para "ver se a SAD está a cumprir" o protocolo, sob pena de "descolar pela lei" da atual gerência do futebol profissional.

29 de junho de 2020: A derrota caseira frente ao Moreirense (1-0), acompanhada pelo triunfo do Marítimo (2-0) sobre o Benfica, consuma a descida dos avenses à II Liga ao fim de 29 jornadas, quando somam apenas 14 pontos, 16 abaixo da zona de salvação.

30 de junho de 2020: O Conselho de Disciplina da FPF iliba a SAD do Desportivo das Aves do processo relacionado com o incumprimento salarial entre dezembro e fevereiro, defendendo que os nortenhos cumpriram atempadamente as suas obrigações, tendo em conta as "medidas excecionais e temporárias" aprovadas pelo Governo face à pandemia.

09 de julho de 2020: Os médios Aaron Tshibola e Pedro Delgado e o avançado Kevin Yamga entregam cartas de rescisão à administração de Wei Zhao por salários em atraso.

10 de julho de 2020: O médio Estrela justifica o pedido de desvinculação unilateral por "justa causa" com a "falta de pagamento de retribuição superior a 60 dias".

16 de julho de 2020: Apresentando motivos idênticos, o defesa Jonathan Buatu opta por antecipar o fim do empréstimo por parte do Rio Ave ao Desportivo das Aves.

17 de julho de 2020: A administração dos nortenhos ameaça falhar a deslocação ao estádio do Portimonense, em encontro da 34.ª e última jornada da I Liga, agendado para 26 de julho, de forma a "salvaguardar a transparência na luta pela permanência".

Receando "não reunir jogadores suficientes e que garantam uma equipa competitiva" frente aos algarvios, em virtude das "rescisões quase diárias, outras iminentes e jogadores do plantel com vários meses de salários em atraso", a SAD solicita à Liga de clubes que "os pontos do jogo com o Portimonense não sejam atribuídos".

O anúncio originou reuniões junto da direção do clube, que se mostrou disponível para suportar as despesas associadas ao embate com os algarvios, e do organismo presidido por Pedro Proença, que não cedeu à pretensão de Wei Zhao em antecipar uma compensação de 153 mil euros prevista para os emblemas despromovidos à II Liga.

19 de julho de 2020: A SAD cancela o treino do plantel, que deveria ocorrer no estádio a partir das 17:30, e os testes de despistagem à covid-19 a jogadores, treinadores e outros funcionários do clube, obrigatórios nas 48 horas anteriores ao duelo com o Benfica.

Estrela Costa explica que a administração foi notificada em 17 de julho da anulação da apólice de seguro de acidentes de trabalho e não conseguiu reunir as verbas necessárias ao pagamento de um requisito obrigatório para os nortenhos treinarem e irem a jogo.

Face à intenção de jogadores e treinadores em disputar os últimos dois encontros da temporada, o presidente António Freitas abre as portas do pavilhão do clube, situado ao lado do estádio, onde a estrutura realiza a bateria inicial de testes ao novo coronavírus.

Ao final do dia, a SAD despede por via telefónica os médicos Filipe Puga e André Couto, que autorizaram os exames à covid-19, à revelia das pretensões dos administradores.

20 de julho de 2020: O terceiro mês consecutivo de salários em atraso é vencido e a SAD anula a conferência de imprensa de antevisão do treinador Nuno Manta Santos.

Em busca de um entendimento entre as partes, a Liga de clubes promove reuniões individuais com a direção do clube, encabeçada por António Freitas, e a administração da sociedade avense, representada pelo líder Wei Zhao e a acionista Estrela Costa.

O clube despende cerca de 50 mil euros para regularizar os seguros e outras despesas associadas à organização logística da receção ao Benfica, que está garantida "quase a 100%", conforme referiu António Freitas à saída da sede da Liga de clubes, no Porto.

Esse passo viabiliza o treino da equipa de Vila das Aves durante a tarde no estádio, onde se seguiu nova despistagem ao novo coronavírus dos 23 atletas disponíveis, excluindo o médio Reko Silva, que recuperou em 15 de junho e criou anticorpos à doença.

O Belenenses SAD apresenta uma participação criminal face à situação, por suspeita de corrupção desportiva, com o presidente Rui Pedro Soares a frisar que "tudo o que se tem passado é contrário aos interesses da Aves SAD" e configura um "crime que, quando praticado por agentes desportivos, tem uma moldura penal de 10 anos de prisão".

21 de julho de 2020: O guarda-redes brasileiro Raphael Aflalo rescinde de forma unilateral por sucessivos incumprimentos salariais, alertando que "não é a primeira vez que esta situação acontece" e "não compactua com a atitude da administração".

O corpo diretivo do Desportivo das Aves apresenta uma ação judicial no Tribunal da Comarca de Santo Tirso, a pedir a destituição dos órgãos sociais da SAD.

Nuno Manta Santos abdica do habitual estágio em prol da sustentabilidade financeira da direção de António Freitas, que assegura a pintura das marcações do relvado durante a tarde e pede autorização a um juiz para que a GNR se deslocasse ao estádio para abrir duas portas de duas salas com recurso à força, cujas chaves estavam na posse da SAD e eram essenciais à preparação do desafio.

Os futebolistas, treinadores e outros funcionários do Aves deslocaram em viaturas pessoais até ao estádio por volta das 19:00 horas, colmatando o desconhecimento do clube sobre o paradeiro das chaves do autocarro, também a cargo da estrutura de Wei Zhao, que estava estacionado ao lado do veículo que transportou o Benfica.

Pouco depois de a SAD do Aves voltar a ser absolvida de acusação de incumprimento salarial de março a abril pelo Conselho de Disciplina da FPF, os titulares recusam-se a jogar o primeiro minuto e os sete suplentes abraçam-se à equipa técnica, enquanto os atletas 'encarnados' recriam-se com a bola e aplaudem o gesto de protesto.

Sob o apelo da claque 'Força Avense', os adeptos fazem uma vigília à volta do recinto durante o desafio, que termina com o triunfo do Benfica (4-0), o que não impede Pedro Proença de enaltecer "o esforço e dedicação" dos profissionais nortenhos, que surgem numa das varandas do recinto e associam-se à distância ao apoio de centenas de adeptos.

22 de julho de 2020: A direção do clube congratula-se com o "tremendo esforço" evidenciado na "concretização com sucesso" do jogo com o Benfica, originando um "dia que ficará marcado na história do futebol e foi um dos mais emotivos dos avenses".

Já a SAD assegura "estar a desenvolver todos os esforços" para assegurar a deslocação do lanterna-vermelha ao terreno do Portimonense, de forma a "terminar a temporada com a dignidade e respeito que esta instituição merece e encerrar a participação na I Liga".

Agradecendo "o empenho" do clube na organização do encontro com os vice-campeões nacionais, a estrutura de Wei Zhao reclama a posse da Taça de Portugal, cujo paradeiro era desconhecido pela direção, e procura "viabilizar o preenchimento dos pressupostos necessários" para inscrever o Aves na próxima edição da II Liga até 27 de julho.

Ausente da ficha de jogo na véspera, o avançado Rúben Macedo entrega um pedido de rescisão unilateral à SAD devido a três meses de ordenados em atraso.

23 de julho de 2020: A GNR reboca os dois autocarros e arresta outros bens dos gabinetes da SAD localizados no estádio, entre as 09:00 e as 18:30 horas, com base numa providência cautelar movida pela construtora Engimov.

Apesar das advertências do agente de execução para que nada fosse levado dos escritórios, os administradores levantam uma série de pastas e documentos e abandonam o estádio em duas viaturas pessoais por volta das 13:00, enquanto a direção continua a acompanhar o processo para salvaguardar todo o espólio do clube.

Ausente da partida com o Benfica, o defesa internacional croata Mato Milos torna-se o 10.º jogador a desvincular-se unilateralmente por salários em atraso.

24 de julho de 2020: A Polícia Judiciária faz buscas no estádio do Desportivo das Aves e nas habitações de Wei Zhao e Estrela Costa, sem especificar os motivos.

25 de julho de 2020: A formação de Nuno Manta Santos viaja até Portimão num autocarro pago pela Câmara Municipal de Santo Tirso, na véspera de defrontar o Portimonense, num encontro da 34.ª e última jornada da I Liga, tendo a direção do clube marcado o estágio numa unidade hoteleira do sul do país e suportado outras despesas.