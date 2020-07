Aves e o jogo em Portimão: estágio está marcado e o plantel volta amanhã aos treinos

Nuno Manta deu um dia de folga ao plantel depois da derrota com o Benfica

Os jogadores do Aves vão ter, esta quarta-feira, um dia aparentemente mais tranquilo do que os anteriores.

Depois de terem sido impedidos de treinar dois dias antes do jogo com o Benfica, por terem encontrado as portas do estádio fechadas, a mando da SAD, e após terem recusado jogar durante o primeiro minuto da partida com as águias, protesto contra os salários em atraso que foi respeitado pelos lisboetas, o treinador Nuno Manta deu um dia de folga ao plantel, que só amanhã começará a preparar a derradeira jornada da Liga, em Portimão.

O técnico disse, ontem, após o desaire com o Benfica, por 4-0, que "a equipa técnica e os jogadores têm vontade de jogar o último jogo do campeonato e de conquistar pontos em Portimão", mas não prometeu a comparência no Algarve.

No entanto, a Direção do clube presidido por António Freitas já marcou o estágio numa unidade hoteleira no sul do país e toda a logística está a ser tratada para que o Aves possa jogar.

Recorde-se que uma única falta de comparência nos últimos três jogos do campeonato faz com que o Aves incorra numa sanção desportiva que lhe poderá retirar todos os pontos até aqui conseguidos na prova, segundo o Regulamento Disciplinar das competições profissionais.

Conforme o artigo 76 desse documento, "se a falta se verificar em algum dos três últimos jogos de uma competição a disputar por pontos, o clube faltoso será punido com a sanção de derrota no jogo a que não compareceu e subtração de todos os pontos até então obtidos na competição e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 250 UC e o máximo de 500 UC", isto é, entre cerca de 25.000 e 50.000 mil euros.

Porém, e porque caso a ausência se confirme, os instrumentos disciplinares da Liga (Comissão de Instrutores) e da FPF (Conselho de Disciplina) irão averiguar, em processo adequado, os acontecimentos, motivações e outras eventuais irregularidades. E da sua interpretação pode concluir-se que foi mera falta de comparência ou algo mais grave.

Dependendo da justificação que compete à SAD do Aves apresentar, se a alegação não estiver conforme o ponto 5 do mesmo artigo 76 - "Somente justificam a falta a força maior, o caso fortuito e a culpa ou dolo de terceiros que determinem a impossibilidade absoluta de comparência" -, então a ausência dos avense por configurar outro ilícito: o abandono da competição, cujas consequências disciplinares podem afastar o emblema das competições profissionais entre seis a dez temporadas.