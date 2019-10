Leandro Pires vai estrear-se no comando técnico do Aves.

O treinador Leandro Pires, sucessor interino de Augusto Inácio ao leme do Aves, enalteceu o compromisso dos futebolistas do lanterna-vermelha da I Liga em vésperas de visitar o Belenenses SAD.

"A semana de trabalho correu muito bem. Fiquei muito agradado com aquilo que encontrei e com o trabalho que foi desenvolvido durante esta semana. Apanhámos uma equipa com uma vontade enorme de dar a volta a esta situação e jogadores com enorme disponibilidade para trabalhar e vontade de assimilar ideias diferentes", analisou o técnico, na conferência de antevisão ao jogo da oitava jornada, no Estádio do CD Aves.

O ex-treinador da equipa sub-23, que na época passada conquistou a Liga e a Taça Revelação, foi promovido ao comando do emblema do concelho de Santo Tirso na segunda-feira, após Augusto Inácio ter colocado o lugar à disposição na sequência da goleada sofrida no terreno do Farense (5-2), que ditou o afastamento da Taça de Portugal.

"Os resultados podem ditar a vida dos treinadores, mas estou aqui para servir o clube com sentido de responsabilidade e uma ambição muito grande. É preciso unir todas as peças para sairmos rapidamente desta situação. A SAD pediu-me que levasse avante a qualidade que existe no plantel e transformasse isso em resultados", revelou.

Assegurando que os avenses vão utilizar um novo sistema tático em que "todos os jogadores se sentem confortáveis", embora sem mencionar as mudanças que serão implementadas, Leandro Pires alertou para as qualidades dos lisboetas, que ainda não pontuaram em casa e só venceram uma vez no campeonato.

"Conseguem bons jogos, mas não bons resultados. Esperamos um Belenenses muito determinado e forte, a querer comandar desde o início. Não podemos esconder que eles estão a lutar pelos mesmos objetivos que nós neste momento. Por isso, vamos confiantes em fazer um bom jogo e trazer um resultado favorável", apontou.

Os dois emblemas defrontam-se pela 24.ª ocasião na I Liga, com os lisboetas a apresentarem nove vitórias, contra oito dos nortenhos.

O Desportivo das Aves, 18.º e último colocado, com três pontos, visita o Belenenses SAD, na 16.ª e antepenúltima posição, com cinco, no sábado, às 15:30, no Estádio Nacional, em Oeiras.