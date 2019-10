Adeptos pedem demissão de Inácio, que diz que vai falar com a SAD

Equipa disse adeus à Taça de Portugal com uma goleada no Algarve.

O Aves, vencedor da Taça de Portugal há duas épocas, caiu com um estrondo da prova ao ser goleado, por 5-2, em Faro, diante do Farense, da II Liga. No final, os adeptos dos avenses pediram a demissão de Augusto Inácio, cânticos que foram audíveis enquanto o treinador falava na conferência de Imprensa. "Está na hora de o Inácio ir embora" ou "Inácio pede a demissão" foram alguns dos cânticos que se ouviram.

Questionado sobre o momento (o Aves somou a sétima derrota seguida) Inácio deixou a porta da saída entreaberta. "Isso é uma coisa que é entre mim e a Direção. Vamos falar, não vou falar publicamente enquanto não falar com as pessoas. Assumo este momento do Aves e percebo a contestação dos adeptos. O Inácio nunca foi um problema para ninguém e não é agora que vai ser", esclareceu.

No entanto, deixou alguns reparos ao plantel. "Sei que os adeptos sofrem, mas não sofrem mais do que eu. Assumo as minhas culpas, mas o plantel tem que rever o foco e a concentração já nem digo em cada jogo, mas em cada treino. Senti a equipa desinibida antes do jogo, mas parece que bloqueámos. A personalidade e a mentalidade não se compram, ou o plantel trabalha muito isso, ou vai ter muitos problemas. Não pode ser sempre treinador", acrescentou.

Sobre o jogo, o técnico confessou-se triste. "Este jogo deixou-me triste. Viemos para o Algarve com seis dias de antecedência para que a equipa ficasse mais unida, para que as coisas pudessem ter um seguimento mais positiva, mas nada disto resultou. Foi uma primeira parte fraca, com muitas faltas de concentração e o Farense mereceu a vitória. Nunca nos encontrámos, ninguém gosta de perder tantas vezes e nunca tal me aconteceu na carreira", referiu.

Importa, ainda, referir que Augusto Inácio começou a conferência por lembrar a memória de Jordão, com quem jogou no Sporting.