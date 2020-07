A rocambolesca ausência da estrela iraniana do Aves

Mohammadi avisou a SAD do Aves que não treinaria mais. Assunto fica resolvido até sexta-feira, garante o seu agente. Mas parte do seu passe pertence a Estrela Costa

O avançado iraniano Mohammadi informou, na sexta-feira, os responsáveis da SAD, colegas e equipa técnica que não treinaria mais. Desde então, não voltou à Vila das Aves, não tendo participado no jogo de ontem com o Benfica. E aquele que podia ser o melhor negócio do Aves no fim da temporada, pode tornar-se em mais um pesadelo.

"Ele teve várias propostas desde janeiro, mas tomou a decisão de ficar e ajudar o clube, contudo a situação não é boa, mas nunca deixou o clube por questões monetárias e fez o melhor pelo Aves. A razão pela qual não treinou nos últimos dias prende-se com problemas entre Mehrdad [Mohammadi], o agente e o clube [SAD]", revelou Morteza Taleghani, empresário do iraniano.

O atleta, pelo seu representante, fez saber ao nosso jornal que ainda não oficializou a rescisão e o ponto de situação do seu processo. "Ainda não rescindimos o contrato com o Aves, mas tomaremos uma decisão até final da semana. Durante toda a temporada, Mehrdad [Mohammadi] recebeu os salários com atraso e agora continua com parte do seu salário por receber, mas não é correto que não receba salários há meses", esclareceu Morteza Taleghani, esclarecendo que neste momento o jogador tem por receber "parte do salário do último mês", não especificando a percentagem da remuneração ou o mês a que diz respeito.

O JOGO sabe que Estrela Costa, acionista da SAD do Aves, tem uma percentagem no passe do avançado, tal como António Freitas, presidente do clube, denunciou na conferência de imprensa de domingo passado. "Nem sei se ela [Estrela Costa] já o vendeu", afirmou, nessa altura, o dirigente.

Da mesma forma que afirmou que a acionista teria o mesmo papel num dos jogadores que rescindiram em março e abril. De acordo com o que O JOGO apurou, o jogador em causa é Welinton, cuja situação de litígio chegou às instâncias da FIFA.