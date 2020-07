A reação da Liga ao caso Aves: contactos intensificados para haver jogo com o Benfica

Comunicado emitido este domingo. Jogo da ronda 33 está em causa.

A Liga reagiu à situação difícil que vive a equipa do Aves, depois de terem recebido ordens da SAD para não realizarem o treino deste domingo. Em causa estão também os testes à covid-19, essenciais para a realização do jogo com o Benfica, que estã, por isso, em causa.

"No seguimento das noticias vindas a público sobre o cancelamento treino do plantel do CD Aves, marcado para este domingo, tendo em conta a preparação do jogo com o SL Benfica, de terça-feira, e a crescente possibilidade da equipa não comparecer no jogo da 33.ª jornada da Liga NOS, a Liga Portugal informa que tem intensificado nas últimas horas os contactos com diversos elementos da SAD e do clube avense com propósito de inverter esta situação e que permitir que jogadores e treinadores realizem o referido encontro", refere o comunicado.

"Ao longo dos últimos dias, o Presidente da Liga, Pedro Proença, e toda a Direção Executiva da Liga Portugal têm acompanhado com extrema preocupação uma situação que representaria uma ataque à integridade da competição com danos não só para o clube como também para a imagem nacional e internacional da Liga Portuguesa, num período em que a Liga NOS tem sido apontada como um exemplo para toda a sociedade, ao longo deste período de retoma", continua.

"Desde a passada sexta-feira, a Liga Portugal promoveu diversas reuniões, quer com a administração da SAD como com a Direção do Clube, na busca de plataformas de entendimento que permitam desbloquear a situação atual e a comparência nos últimos dois jogos da Liga NOS. A Liga Portugal continuará, como até aqui, empenhada na resolução deste processo que acreditamos culminará com uma solução que viabilizará a presença da equipa em campo e a dignificação da competição e do futebol português", finaliza.