A reação após ser eleito no Aves: "Tive sempre um feitio que me leva a exceder"

António Freitas venceu o ato eleitoral realizado durante este dia de sábado.

António Freitas é o novo presidente do Aves. O até aqui presidente honorário dos avenses está de volta ao lugar que ocupou entre 1998 e 2001, tendo, ao longo destes anos, exercido outros cargos, para além de ser patrocinador. Na hora da vitória e da tomada de posse, António Freitas realçou o trabalho desempenhado por Armando Silva e prometeu uma "nova vida" para o clube daqui em diante.

"Agradeço ao Sr. Armando Silva e a todos os que acompanharam durante estes dez anos árduos. Uma palavra para Joaquim Neves e o importante é que o Aves saiu vencedor, numa altura em que não é fácil. A partir de hoje, mais do que nunca, estaremos unidos. Não há vencedores nem vencidos. Tive sempre um feitio que me leva a exceder. Peço desculpa se tive um comportamento menos digno da minha parte. Não teria ganho estas eleições sem o trabalho monstruoso dos jovens. Estas eleições correspondem a uma vitalidade enorme deste clube. A SAD penalizou muito a imagem do Sr. Armando Silva e da restante Direção. Recordo que Armando Silva esteve 15 anos consecutivos a servir o Aves, dez como presidente do clube. Armando Silva sai pela porta grande e sei que me vai ajudar no futuro, não é por acaso que já me disse que está à disposição para fazer a passagem de testemunho de forma clara. Começa hoje uma nova vida do Aves. Este clube está em alta, porque os verdadeiros sócios não o deixam cair. Vamos à luta!", prometeu.

António Freitas foi eleito presidente do Aves para o biénio 2020-2022, ao derrotar Joaquim Neves com 56,8% dos votos, no sufrágio realizado no pavilhão do lanterna vermelha da I Liga.