A questão do treinador no Aves: um apelo nas redes sociais e a vontade do plantel

Grande número de adeptos pede, nas redes sociais, que o interino fique como técnico principal.

Já passaram duas semanas desde que Augusto Inácio pediu a demissão de treinador do Aves e ainda não há fumo branco quanto ao sucessor. Leandro Pires, técnico dos sub-23, tem assegurado a transição e a exibição frente ao FC Porto agradou aos adeptos, de tal maneira que foram dezenas os que, nas redes sociais do clube, pediram a continuidade do antigo lateral-direito. Além disso, O JOGO sabe que a maior parte do plantel está agradada com as primeiras semanas de trabalho de Leandro. No entanto, a decisão compete à SAD, que ainda está a analisar o dossiê.

No plantel, o extremo Rúben Macedo está recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, sofrida a 30 de setembro. O central Simunec encontra-se na fase final da recuperação de um problema na zona tibiotársica esquerda, enquanto o lateral-direito Jailson e o central Dzwigala serão integrados nos próximos dias, ao passo que Bruno Xavier continua a fazer tratamento a uma entorse no joelho esquerdo.