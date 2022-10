Vitinho Moura é a única baixa do Arouca para a receção ao Sporting

Evangelista deverá repetir o onze e só não conta com o médio, que se lesionou na Madeira.

Vitinho Moura é a única baixa de Armando Evangelista para a receção de hoje ao Sporting. O médio, proveniente do Vasco da Gama e habilitado também a jogar nas alas, lesionou-se na passada jornada, na deslocação do Arouca ao terreno do Marítimo, que resultou na conquista de um ponto. Nessa partida, o brasileiro, 22 anos, foi suplente utilizado, à semelhança do que tem acontecido maioritariamente esta temporada, mas saiu pouco depois de ter entrado em campo, deixando a equipa em inferioridade numérica, visto que Armando Evangelista já tinha esgotado as cinco substituições.

De resto, o treinador do Arouca deverá manter a aposta no mesmo onze que foi utilizado nas últimas duas partidas do campeonato, frente a Famalicão (4-1) e Marítimo (1-1).

Destaque ainda para o possível reencontro do médio Alan Ruiz com os leões, isto depois de na época passada já ter defrontado a antiga equipa em Alvalade, e de Tiago Esgaio poder encontrar pela frente o irmão Ricardo.

Perspetiva-se a primeira grande casa da época no Municipal de Arouca.